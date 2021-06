La “Coppa della Perugina” per la prima volta a Foligno. il sindaco Zuccarini: «Dopo il Giro d'Italia continua il legame con Perugia all’insegna dello sport e dei grandi eventi»

FOLIGNO - “Annuncio con soddisfazione la presenza arrivo a Foligno, per la prima volta, della prestigiosa ‘Coppa della Perugina’. Si tratta di un evento di caratura internazionale che si svolge in Umbria da trentadue anni, dedicato alle auto storiche prodotte sino al 1965, inventato e voluto da Giovanni Buitoni, l’allora patron dell’azienda dolciaria ‘La Perugina’”. Lo ha sottolineato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini sabato ha accolto auto d’epoca, piloti, equipaggi e organizzazione nella centralissima piazza della Repubblica a FOligno. “Abbiamo fortemente voluto portare questo evento a Foligno, che coinvolge un settantina di mezzi provenienti da tutta Italia e dell’estero, con il coinvolgimento di circa 150 partecipanti e oggi sosteranno dalle 11 alle 15 in piazza della Repubblica per poi ripartire lungo Corso Cavour per una prova di abilità. Abbiamo previsto un’accoglienza speciale, che prevede la suddivisione in tre gruppi che saranno portati alla scoperta del centro storico da guide turistiche, e saranno poi ospitati nelle taverne dei rioni Pugilli, Morlupo e La Mora, appositamente sorteggiate dall’Ente Giostra della Quintana. In questa giornata riceverò personalmente nel mio ufficio a Palazzo Comunale una delegazione degli organizzatori guidata dallo stesso Ugo Amodeo, presidente del Club Auto e Moto d’Epoca Perugino, per consegnare loro alcuni omaggi, ed iniziare a programmare la prossima edizione con la speranza di poter tornare a pieno regime e quindi accogliere tutti gli equipaggi previsti, affiancando iniziative ed eventi collaterali. È un’altra importante occasione di festa per Foligno, oltre a rappresentare una strategica opportunità di promozione turistica e territoriale. Dopo la fruttuosa sinergia con Perugia, per l’organizzazione del Giro d’Italia, continua questo legame all’insegna dello sport e dei grandi eventi”. L’assessore al commercio e turismo, Michela Giuliani ha dichiarato che “portare a Foligno un evento così prestigioso è una grande occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze storico-artistiche e culturali, specialmente in questa fase di ripartenza. Ringrazio per la collaborazione l’associazione Guide Turistiche dell’Umbria, che illustreranno ai numerosi ospiti le bellezze della Città di Foligno, e la disponibilità dell’Ente Giostra della Quintana per aver messo a disposizione le taverne rionali, organizzando degustazioni dei nostri prodotti tipici nella suggestiva atmosfera quintanara. Un ringraziamento anche alla Confcommercio, che si occupa di accogliere al meglio gli equipaggi. Anche in questa occasione, la formula vincente è quella della collaborazione tra l’amministrazione comunale e le varie realtà capaci di apportare il valore aggiunto necessario”.

