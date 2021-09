Sabato 4 Settembre 2021, 09:29

TERNI «Sono stato io a bruciare Monte Argento e lo rifarei». Identificato e arrestato dai carabinieri forestali, a Terni, il presunto responsabile dell'incendio che giovedì ha colpito una vasta zona boschiva alla periferia della città, tra Monte Argento e Papigno. L'uomo un italiano di 60 anni, senza fissa dimora, è accusato di incendio boschivo doloso.

In base a quanto viene riferito dagli investigatori, è stato lui stesso a dichiarare e ribadire più volte, anche di fronte al magistrato, di avere appiccato il fuoco, in preda ad un istinto di piromania, e di essere pronto a rifarlo.

I carabinieri forestali sono arrivati a lui dopo avere individuato, con rilievi tecnici sul posto, l'area in cui si è sviluppato l'incendio, un tratto di strada bianca, nei pressi del cimitero di Papigno e del bosco, con tracce di bivacco e sosta recenti. In concomitanza con l'inizio del fuoco - è stato poi accertato - era stata segnalata la presenza dell'uomo, visto allontanarsi a piedi proprio dalla strada. Avviate le ricerche, il sessantenne è stato rintracciato nei dintorni. Con sé aveva accendini, candele e materiale facilmente infiammabile (come carte e volantini), analogo a quello trovato sul luogo dell'accensione.

Una volta ascoltato, è stato quindi arrestato, in base anche alle indicazioni del sostituto procuratore Marco Stramaglia. A condurre le indagini sono stati i carabinieri forestali di Ferentillo e Terni, coordinati dal Nipaaf.

L'incendio, che ha coinvolto una superficie di circa quattro ettari, è al momento sotto controllo grazie alle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco.

Per consentire lo spegnimento dall'alto è stato necessario disattivare le numerose linee elettriche presenti nell'area che stava bruciando e presidiare i luoghi più critici e a rischio: il deposito di gpl che si trova accanto al cimitero di Papigno, il canile di Monte Argento ma anche alcune abitazioni. Un mese fa un vasto incendio ha divorato dieci ettari di bosco sulla montagna di Cesi, tra l'abitato e Carsulae. In quel caso sotto accusa il lancio di alcuni fumogeni che sarebbero stati accesi durante il tragitto percorso dai supporter della Ternana.