TERNI La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha svolto oggi i

sopralluoghi in provincia di Terni.

Orvieto La missione della Commissione è cominciata con il sopralluogo alla discarica Le Crete di

Orvieto per rifiuti non pericolosi e fanghi. Inizialmente approvata nel 1995, la discarica è

stata più volte ampliata: nel 2018 è stato autorizzato l’ampliamento per un volume totale di

3,5 milioni di metri cubi. Il sito, come evidenziato già nella relazione finale della

Commissione Ecomafie della scorsa legislatura, «è stata oggetto di un’indagine che non è

approdata a risultati processuali a causa dell’intervenuta prescrizione dei reati nel 2011».

Dopo il sopralluogo alla discarica Le Crete, la Commissione si è spostata all’area del Sito di

interesse nazionale per le bonifiche di Terni. L’area si estende per 655 ettari, dove però il

processo di bonifica risulta concluso solo per il 28% dei suoli e il 2% delle falde. «I processi

industriali delle aziende che nel corso degli anni hanno svolto le loro attività nella zona

sono ovviamente correlati alle contaminazioni riscontrate dall'Arpa mediante

apposite indagini ambientali, nella città e nelle aree limitrofe. Nei terreni, sono presenti

contaminazioni da cromo totale, cadmio, nichel, rame, zinco, arsenico, Pcb, idrocarburi,

mentre in falda da dicloroetano, nichel, cromoVI, manganese, zinco, solfati e

tetracloroetilene», si legge nella relazione inviata dall’Arpa Umbria alla Commissione.

Papigno Il sopralluogo al Sin è cominciato dall’area degli ex stabilimenti elettrochimici di Papigno,

dove l’attività produttiva è andata avanti fino al 1972. Nell’area sono stati rilevati

superamenti di Pcb e idrocarburi. Nell’area della discarica e degli stabilimenti di Papigno, il

Comune deve condurre indagini integrative sulla natura delle contaminazioni, chieste dal

ministero dell’Ambiente ma non ancora effettuate.

Ast La delegazione della Commissione ha poi effettuato un sopralluogo nello stabilimento delle acciaierie Ast: nell’area è stata rinvenutauna contaminazione da cromo esavalente dell’acqua di falda. In particolare, secondo quanto comunicato alla Commissione dal ministero dell’Ambiente, in un piezometro Arpa Umbria

ha rilevato «valori molto elevati dei contaminanti anche di tre ordini di grandezza superiori

alla Csc», cioè le soglie di legge.

Discarica di Valle La delegazione della Commissione ha infine visitato la discarica di Valle, dove, secondo

quanto comunicato da Ast, vengono smaltite ogni anno 450mila tonnellate di rifiuti, tra

scorie di produzione (320mila tonnellate) e fanghi di depurazione pericolosi, con un

orizzonte di vita di ancora sette anni. Nell’area, secondo quanto comunicato da Arpa Umbria

alla Commissione, «è stata realizzata la messa in sicurezza permanente della vecchia

discarica esercita prima degli anni '80. L'attuale abbancamento dei rifiuti interessa l'area su

cui sono stati effettuati gli interventi di messa in sicurezza». Sotto la discarica passa la

galleria Tescino della superstrada Terni-Rieti: qui, sia durante la realizzazione che durante

l'esercizio nella galleria è affiorata acqua sotterranea risultata contaminata da metalli

pesanti e nitrati. «Anas e Ast hanno realizzato i lavori di messa in sicurezza d'emergenza

consistenti in collettamento e invio delle acque affioranti contaminate ad un impianto di

pretrattamento per la rimozione del cromo VI, e successivo invio all'impianto Dorroliver di

Ast (impianto di trattamento di percolato e ceneri AST)», ha scritto alla Commissione Arpa

Umbria.

Le dichiarazioni «Oggi attraverso i sopralluoghi abbiamo cercato di avere un primo quadro dello stato

ambientale nell’area di Terni. Nonostante sia meno conosciuta per le criticità ambientali

rispetto ad altri poli industriali del Paese, Terni ha molti problemi da risolvere su questo

fronte, con diverse aree da bonificare per le quali non è stato ancora neanche realizzata una

caratterizzazione per accertare la natura dell’inquinamento. L’obiettivo della Commissione

è accendere un faro sulla città e comprendere i motivi e i responsabili di violazioni, lentezze

e inadempienze», ha dichiarato il presidente della Commissione Ecomafie Stefano

Vignaroli.

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA