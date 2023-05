«La comicità atto politico». Perugia: con Chiara Becchimanzi si apre Tanganica, Stato libero della risata

PERUGIA - Si accenderà domani in Piazza Birago la prima edizione di “Tanganica. Stato libero della risata”, festival dell'umorismo e della comicità che tra venerdì e sabato proporrà esibizioni di stand-up comedy, teatro canzone, circo contemporaneo, danza e commedia dell'arte, ma anche momenti dedicati a scienza, natura e salute in una rassegna totalmente a ingresso gratuito. Tra gli ospiti previsti Chiara Becchimanzi, David Riondino, Alessandro Gori “lo Sgargabonzi”, il duo Donati & Olesen e Pietro Sparacino, che condurrà la due giorni. Gran finale sabato sera con l'open mic dedicato agli stand up comedian del futuro. Tanganica è organizzato dalle associazioni perugine Occhisulmondo e MenteGlocale insieme a un'ampia rete di partner del quartiere. Tra gli appuntamenti più attesi quello di venerdì sera alle 21.30 con lo spettacolo di Chiara Becchimanzi e l'apertura a cura di Comìc Umbria.

Chiara Becchimanzi, di fatto lei sarà la madrina di questa prima edizione?

Direi un’amica più che una madrina. Quest’ultimo termine mi fa pensare a contesti che non amo particolarmente. Però sono davvero felicissima di essere l’ospite della prima serata, anche perché ho già lavorato con Matteo (Svolacchia, uno degli organizzatori, ndr) e ne sono sempre uscite belle cose.

Si rispecchia nello spirito di Tanganica?

Mi riconosco decisamente molto nello spirito di Tanganica. Soprattutto nella volontà di proporre cultura in luoghi della città dove solitamente non ci sono queste occasioni. Anche io vivo una periferia complicata, quella di Ostia, la cui narrazione all’esterno non rende giustizia alle sue tante anime. Qui l’arte vive gravi difficoltà ma dà pure enormi gioie. Spesso ci si mette in prima linea per riprendersi ciò che magari l’amministrazione toglie, come è successo a noi con il Teatro del Lido: un teatro Pubblico e Partecipato che oggi rappresenta un unicum a livello europeo ma... è stata dura riprendercelo! Il sostegno istituzionale è necessario e quando manca è giusto farsi sentire.

Quindi a suo parere questo festival avrà un impatto sociale?

Penso di sì. Noi organizziamo a Ostia il Festival multidisciplinare “All’arrembaggio”, un contenitore pieno di tante diverse forme d’espressione che tenta di portare arte gratuita in un territorio in cui arriva raramente. Più ce ne sono di queste iniziative “decentrate” e più si farà del bene alla nostra nazione. Bisogna uscire dai luoghi canonici per arrivare alle persone!

Questa visione influenza anche i suoi spettacoli?

Quando creo, ovvero quando scelgo cosa scrivere e cosa fare, tengo ben salde nella mente due direttrici, sempre le stesse dall’inizio della mia carriera: l’urgenza e l’autenticità.

Urgenza di parlare di ciò che ritengo importante e ho la speranza che quel che dico possa far accendere qualcosa nelle persone. Intendo dire che magari ci pensano nei giorni successivi e a volte mi scrivono, magari contestano qualcosa che ho detto e s’innesca un dibattito. Quanto all’autenticità, metto in ciò che faccio anche la mia visione del mondo e la mia etica, anche se questo secondo qualcuno non è coerente con la comicità. Io credo che la risata che non ti fa pensare a nulla sia utilissima, ci mancherebbe, spesso mi vado anche a vedere spettacoli così. Ma quel che racconto è però importante per me, temi come la parità di genere, femminismo, antifascismo, interruzione di gravidanza… queste non sono tematiche scelte a tavolino, si tratta di ciò che mi interessa approfondire.

La comicità come atto politico?

In un certo senso sì. Ricordo che durante uno spettacolo in una periferia una persona di estrema destra mi ha contestata urlando che non dovevo fare politica dal palco ma il comico. Da lì sono partita per dire che il teatro può essere invece proprio un atto politico, perché la parola “politica” significa “cosa che riguarda molti” quindi… ci sta tutto!

Per questo tratta temi considerati delicati?

Mi interessa entrare in contatto anche con la sfera psicoemotiva del pubblico. Ad esempio do molto spazio all’educazione sessuale, perché siamo decisamente indietro rispetto a quel tema. Mi è capitato che delle ragazze mi abbiano scritto ringraziandomi per aver parlato di certe cose, aiutandole a non sentirsi a disagio. Una mi ha ringraziato perché dopo lo spettacolo ha deciso di fare sesso orale sentendosi libera dai giudizi. Addirittura due ragazzi mi hanno confidato di aver deciso di fare l’amore per la prima volta dopo a«»ver assistito a un mio spettacolo!

Cosa farà domani in piazza a Perugia?

Non lo so di preciso! In base alla situazione che avrò davanti deciderò cosa proporre. C’è purtroppo una grande limitazione, perché di solito faccio spettacoli di 2 ore ma nel contesto del festival non credo che sarà possibile. Diciamo che la particolarità di ciò che proporrò è che si tratta di una vera e propria terapia di gruppo, ovviamente in chiave comica. Quindi nei primi minuti tasterò la situazione per comprendere il pubblico che avrò davanti, poi sicuramente improvviserò e un po’ attingerò al mio repertorio. Magari deciderò di fare anche alcuni miei cavalli di battaglia… ma davvero lo scoprirò solo al momento!