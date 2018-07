TERNI «Usare i consistenti incentivi messi in campo dal “sisma bonus” per il miglioramento sismico dei condomini e, più in generale, tutti gli altri strumenti che favoriscono il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, cumulabili tra loro, un’opportunità enorme per la riqualificazione complessiva del patrimonio immobiliare esistente, che ne ha tanto bisogno». Pasquale Trottolini, responsabile regionale di Cna Costruzioni, a margine del seminario sul tema organizzato dall’associazione ieriu pomeriggio all’hotel Garden di Terni e che ha visto una grande partecipazione delle professionalità coinvolte , non ha dubbi: «Grazie alle misure già in vigore da qualche anno per riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico, la vera novità introdotta nel 2017 -dice Trottolini - è quella del sisma bonus, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento sismico dei condomini. D’altronde in Italia oltre un milione di condomini è stato edificato prima dell’entrata in vigore delle norme antisismiche e, in più, spesso presenta caratteristiche fortemente energivore. Approfittare di queste possibilità non solo permetterebbe di aumentare la sicurezza e il valore delle abitazioni, ma contribuirebbe ad attivare un forte ritorno economico. Basti pensare – ha proseguito Trottolini - che il sistema degli incentivi (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) ha svolto negli ultimi 20 anni un ruolo molto importante, con oltre 16 milioni di interventi da parte del 60% delle famiglie italiane, e ha attivato più 260milioni di euro di investimenti». Per Cna, però, vanno introdotti dei correttivi: «Secondo noi – ha aggiunto Trottolini - il meccanismo della cessione del credito, introdotto per ecobonus e sismabonus dei condomini già dal 2017 dovrebbe poter essere esteso anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese esecutrici dei lavori per produrre un effetto moltiplicatore importante sulla domanda interna e quindi sugli investimenti».



Giovedì 5 Luglio 2018



