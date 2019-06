© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il capoluogo umbro è pronto a guardarsi sul grande schermo, grazie a un nuovo film "100% perugino". tenerAmente - la politica nel panico, questo il titolo, verrà proiettato in anteprima venerdì al cinema Frontone, con un grande evento che prevede anche musica dal vivo e una serie di coinvolgenti momenti che sveleranno il “dietro le quinte” della produzione di questo lungometraggio. Si tratta del quinto lavoro della coppia di registi, entrambi originari di Ponte San Giovanni, che hanno coinvolto nella realizzazione decine di attori non professionisti tutti perugini; una costellazione di cittadini appassionati di cinema intenzionati a portare qualcosa di bello sul grande schermo, con la volontà di condividere il risultato del loro lavoro con altri concittadini incuriositi dal progetto: «I nostri sono film "amatoriali” - spiegano Goracci e Ortica - e con grande orgoglio li definiamo così. Perché il termine deriva da "amatore", colui che ama, ovvero che ha inclinazione o passione verso qualcosa. E questo è il nostro caso. Dalle cose fatte con amore emana un bagliore che nessun limite tecnico può riuscire a soffocare».tenerAmente è un drammatico che vira nel giallo e narra la storia di un assessore che decide di candidarsi al Senato per essere, a suo dire, più utile alla comunità che da sempre lo sostiene. Nel contempo si sviluppa la triste storia di un trentacinquenne che torna nella sua città natale con lo scopo luciferino di consumare una vendetta imprescindibile, che gli permetterà di recuperare la serenità di cui da troppi anni è costretto a patire la mancanza. I destini dei due finiranno per incrociarsi, dando luogo a conseguenze difficilmente immaginabili. Temi come l’amicizia, l’amore, la considerazione di sé, l’attenzione verso i bisogni altrui, si mescolano e vengono filtrati attraverso una lente originale e coinvolgente. «tenerAmente - la politica nel panico è un gioco di parole che vuole rimandare a tante cose - spiegano gli autori - ovvero a “teneramente” si associa il “tenere a mente” ma anche l’idea di una “mente tenera”. Tutto questo ha una rispondenza nelle immagini che abbiamo girato. La prima idea è stata social-lisergica - chiariscono - volevamo raccontare come in preda ai fumi di "sostanze di alleggerimento" si sviluppi una loquacità spesa nei social che l'indomani tende a generare conseguenze di difficile gestione. Poi ci siamo imbattuti in alcune storie vere, come il racconto di un fatto di cronaca in cui un lui lasciato finiva per freddare una lei incolpevole o una storia tra due adolescenti dove le paturnie erogene (sindrome di Pollicino) di lui finivano per rendere instabile e pericolosa la relazione. A tutti questi spunti si è aggiunta la voglia di fare il verso ai presunti “maghi della guarigione” e al “facciatostismo” di certi politicanti… ed eccoci al nostro film! tenerAmente - la politica nel panico è un gioco di parole che vuole rimandare a tutto questo».L’evento di venerdì si aprirà alle 19.00 con un aperitivo e il concerto dei bergamaschi, autori di buona parte della colonna sonora. Alle 20.00 è previsto un collegamento radiofonico in diretta con i due registi e alcuni degli attori. La proiezione è prevista per le 21.30, seguirà un confronto tra autori e pubblico per poi lasciare spazio a un party con brindisi e musica dal vivo. La serata prevede un biglietto d’ingresso per la proiezione di 5€ (dalle 21.00) mentre con 10€ si avrà anche la possibilità di fare l’aperitivo al ristoro del Frontone, ascoltando il concerto musicale (a partire dalle 19.00) nonché di usufruire di una serie di sconti e omaggi messi a disposizione da decine di attività commerciali di Perugia e dintorni.