La città di Orvieto intitola una piazza a Lea Pacini e una via a Marcello Conticelli, figure simbolo del Corteo Storico

A Lea Pacini e Marcello Conticelli, nella mattina di venerdì 17 giugno, con una duplice e sobria cerimonia in due diversi punti della città, il comune di Orvieto ha intitolato due luoghi significativi del centro storico: la piazza tra corso Cavour e via de’ Montemarte (già detta di Fontana Secca) che da oggi si chiamerà Piazza Lea Pacini e Via Marcello Conticelli, ovvero il tratto di strada compreso tra via del Popolo e Piazza Cimicchi (già denominato Via Vivaria).

A salutare l’intitolazione oltre la sindaca, Roberta Tardani, i rappresentanti dell’associazione “Lea Pacini” per la gestione del Corteo Storico, i familiari della Signora Lea Pacini e di Marcello Conticelli, molti cittadini e i tamburini e le chiarine del corteo storico che hanno reso onore a questi due orvietani illustri.



«Paradossalmente ci rendiamo conto di quello che ci manca quando ci è tolto - ha detto emozionata il la sindaca Tardani - c’è un fermento palpabile per la riscoperta della nostra identità e oggi è una giornata significativa perché stiamo celebrando la storia di Orvieto. Con l’intitolazione di Piazza Lea Pacini e Via Marcello Conticelli vogliamo rendere un omaggio sincero a chi si è tanto impegnato per dare onore e valore alla nostra storia e alle nostre tradizioni che si rinnovano. Oggi onoriamo anche l’impegno, la tenacia, il saper fare degli orvietani e soprattutto l’amore e la passione che hanno per la propria città. Oggi vedo consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, a dimostrazione dell’unanimità delle mozioni che hanno portato alla decisione di questa intitolazione. È su questo che dobbiamo fondare la ripartenza e il rinnovamento della nostra storia. Porteremo questi elementi distintivi alla candidatura di Orvieto ‘Capitale della Cultura’ 2025. Tra noi ci sono i ‘decani’ e tanti volontari dell’Associazione Lea Pacini che ringrazio perché la loro è una testimonianza di valore, identità, tradizione e prestigio».

«Per il comitato di gestione dell’associazione ‘Lea Pacini’ questo è un giorno importante – ha confermato il vice presidente, Marcello Meffi che ha portato il saluto del presidente, Silverio Tafuro – ed è grazie alla Signora Pacini che esiste tutto questo. Con impegno e devozione portiamo avanti il suo lavoro così come lei ci ha insegnato. Abbiamo chiesto più volto al comune di rendere omaggio a questa donna che ha creato tanta bellezza ed ora finalmente è stato fatto. Per rendere ancora più sentito questo momento, siamo qui con una piccola rappresentanza del corteo, tamburi e chiarine, perché senza il loro suono che ogni volta annuncia e dà il passo all’avanzata ordinata del corteo, non sarebbe la stessa cosa».

«Non potevo mancare in questi giorni, nel ricordo di questa donna antesignana di tante cose – ha affermato il Prof. Gianfranco Cavazzoni che per decenni nel Corteo Storico ha dato volto e propria figura al Gonfaloniere di Giustizia - una donna, la Signora Lea Pacini, profondamente innamorata della sua città che, con grande lungimiranza, negli anni ’50 aveva già capito che anche Orvieto poteva passare dall’economia agricola a quella turistica. In quegli anni mise insieme un gruppo di uomini per onorare il Miracolo Eucaristico. Ringrazio dell’invito a partecipare a quella bella iniziativa e rivolgo ancora un grazie alla cara Signora Lea».

«Marcello Conticelli amava la città come l’amava Lea Pacini – ha aggiunto la sindaca durante la successiva cerimonia di intitolazione della via al Maestro dei metalli – e oggi stiamo celebrando l’amore disinteressato di Marcello per questo luogo dove ha lavorato nella sua bottega e dove ha vissuto con la famiglia. Abbiamo tutti una grande passione, ci impegniamo per fare del nostro meglio. E’ stata un’emozione arrivare fin qui con i tamburi. Saluto la Signora Amabile, i figli e i nipoti. Dopo qualche burocrazia finalmente ci siamo riusciti! Se siamo qui lo dobbiamo anche a don Luca, l’ultimo dei tre figli di Marcello, che si è impegnato a lungo per questo risultato che è di tutta la città».

«C’è un filo rosso che unisce insieme il babbo e Lea Pacini – ha aggiunto, particolarmente commosso Marco Conticelli, secondogenito di Marcello e sindaco di Porano - il corteo è nato sul tavolo da disegno, come il disegno degli stendardi e tutto il resto. Questa bottega artigiana ha prodotto oltre a dei capolavori dell’artigianato artistico orvietano, anche tanta socialità. E’ stato luogo di ritrovo di tante persone che condividevano il loro tempo, il loro vissuto e la stessa passione. La bottega ha visto vari collaboratori da Antonio Pacifici a Angelo Bucaioni e Luciano Serranti allievo del babbo. Come dimenticare Franco Menichini che ha creato tutte le calzature del corteo storico o Sergio Riccetti. Sono davvero tanti i personaggi che hanno frequentato la bottega, e ricordarli tutti non è facile! Mi limito a ricordare la loro professione motivata da un amore smisurato verso Orvieto. Già nel 2019 con l’allora sindaco Germani, che oggi è qui e che ringrazio, venne approvata una mozione per l’intitolazione di via Vivaria a Marcello Conticelli, mozione confermata anche dall’attuale Amministrazione. Oggi finalmente tutto questo è diventato realtà e ringrazio il Comune di Orvieto che ha dato attuazione alla volontà della nostra comunità».