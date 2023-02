Martedì 21 Febbraio 2023, 01:20

La settimana della cessione della Ternana. Probabilmente, totale. Può esserlo davvero. Anzi, si può azzardare che lo sarà. Stefano Bandecchi si accinge a lasciare dopo cinque anni e mezzo di gestione da parte della sua università Niccolò Cusano e quasi quattro anni esatti di presidenza. Nel giorno dell'incontro con la città e la stampa per parlare di sviluppo per Terni, ha avuto modo anche di rispondere a qualche domanda proprio sulla cessione della società. «Questa - ha detto - potrebbe davvero essere la settimana giusta. Abbiamo avuto sei proposte, ora ci stiamo concentrando su tre». Conferma anche che i gruppi candidati sarebbero pronti con assegni milionari. Si parla di una cifra tra i 10 ai 15 milioni di euro, più bonus. Bandecchi parla di valutazione tra più proposte, ma pare che abbia già raggiunto un accordo di massima con uno di questi gruppi. Mancherebbe solo il "closing", con le parti agli ultimi dettagli. Un gruppo internazionale, formato da un soggetto straniero (americano) e una componente italiana. In questo caso, Unicusano uscirebbe completamente. Bocche cucite e massimo riserbo sull'identità di quelli che stanno per diventare i nuovi proprietari e che starebbero persino pensando di acquistare qualche calciatore svincolato. Tanti elementi, però, sembrano portare a una pista precisa, sebbene sulla stessa non arrivino conferme. Quella del gruppo statunitense guidato dall'imprenditore pakistano e americano d'adozione Shahid Khan. Con lui, anche il figlio, Anthony. Un elemento induce a un semplice due più due: Khan è proprietario del Fulham, società calcistica inglese con la quale la Ternana collabora dalla scorsa primavera per i settori giovanili e i campus estivi. In più, si sa che il gruppo americano è già inserito nel calcio. Con il Fulham, per l'appunto. Ma se è per questo, è impegnato anche nel football americano con una squadra statunitense e nel wrestling. Bandecchi parla degli interlocutori internazionali come di soggetti «solidissimi». Basti pensare che Forbes pone Khan al 224' posto al mondo per patrimonio, quantificato in 65 miliardi di dollari. Sulla componente italiana, ancora poche tracce. Ma potrebbe esserci pure un gruppo con interessi già nel territorio. Riguardo alla seconda opzione, è quella tutta italiana, formata da tre soggetti, che permetterebbe a Bandecchi e Unicusano di rimanere in una quota societaria fino a un 30%. Ma la decisione sarebbe, ormai, già presa.