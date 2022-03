Terni, la casa di produzione cinematografica Ph neutro produrrà un film documentario sulla vita di Emilio Fede

La casa di produzione cinematografica ternana Ph neutro, fondata da Eusebio Belli e Christian Costa produrrà un film - documentario sulla vita del giornalista Emilio Fede. A rivelare la notizia è proprio il produttore ternano Eusebio Belli, attualmente impegnato nella post - produzione del suo recente film "Soldato sotto la luna" che sta per essere doppiato e montato presso la Bic Production di Roma, dopo essere stato girato in diverse location umbre, tra cui Terni, Narni, Acquasparta e Perugia. "Sarà un docu - film sulla vita di Fede nel quale il popolare giornalista della Rai e di Mediaset si intervisterà da solo, facendosi le domande e dandosi le risposte, e nella pellicola sarà affiancato da alcuni dei personaggi più importanti del giornalismo italiano, da Bruno Vespa a Paolo Mieli, passando per Massimo Giletti e Paolo Brosio, il cronista che Fede lanciò nel Tg 4 come inviato davanti al Tribunale di Giustiza di Milano ai tempe delle inchieste di Tangentopoli". Il docu - film sarà l'occasione di ripercorrere fatti, notizie ed eventi che hanno scandito non solo la vicenda umana e professionale di Emilio Fede, ma anche la storia italiana, di cui l'ex - direttore del Tg 4 è stato testimone e cronista. Il ternano Eusebio Belli, produttore del film, conosce molto da vicino il popolare giornalista del quale è segretario personale, dopo esserne stato per anni collaboratore, nonchè assistente parlamentare della moglie di Fede, già senatrice per il Popolo delle Libertà.