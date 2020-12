PERUGIA - La musica come ispirazione per la vita, che diventa ancora più fondamentale nei momenti difficili. È questo lo spirito che sta guidando il progetto LaCura, band nata a Perugia circa un anno fa e che ha visto le proprie vicende artistiche fortemente condizionate dall’emergenza pandemica. Ora, con un video dedicato al Natale pubblicato da pochi giorni, il sestetto ha deciso di “metter fuori la testa” e il web ha risposto in maniera netta: superando le 50.000 visualizzazioni su Instagram, da aggiungere ai circa 3.000 play su YouTube e ai centinaia di ascolti in streaming su Spotify, il video di La canzone di Natale è diventato un piccolo fenomeno virale tanto da attirare l’attenzione di alcuni network radiofonici. «Siamo molto soddisfatti di come sta andando la canzone - spiega Luca Bartoli, cantante della band - soprattutto perché non abbiamo investito un solo Euro per far crescere questi numeri, è solamente merito dell’effetto passaparola sui Social. Anche se la nostra band è nata relativamente da poco, ognuno di noi ha lunghe esperienze con altri gruppi quindi i nostri fan ci stanno sostenendo. Del resto non abbiamo ancora potuto mai fare un concerto live, ciò che è accaduto col Covid ci ha presi in contropiede». Il progetto LaCura era pronto per un lancio in grande stile lo scorso marzo, ma a poche ore dallo showcase, in programma all’Afterlife di Balanzano, scattò il lockdown fermando tutto: «È stato un colpo molto duro - ammettono - avremmo esordito il martedì ma in quel weekend hanno chiuso i locali e tutto è saltato. Era già stato montato il palco, con una scenografia realizzata appositamente. C’erano già delle date fissate in parecchie città, anche in club importanti. Tutto si è bloccato ma noi nel nostro piccolo ci siamo dati da fare comunque e, per fortuna, Perugia ha risposto. Ora sta crescendo anche il riscontro a livello nazionale e il piano è ripartire subito appena sarà passata questa crisi. Stiamo già facendo le prove! Malgrado tutto la volontà di andare avanti è sempre rimasta».

Intanto La canzone di Natale tra il 24 e il 25 dicembre è stata trasmessa sulle frequenze di molte radio anche fuori regione, soprattutto in Lombardia: «Ci hanno contattati da fuori dopo aver visto il video - spiegano i musicisti de LaCura - e ora il brano sta passando su vari network radiofonici. Intanto l’obiettivo è superare in poco tempo i 30.000 ascolti su Spotify, cosa che riteniamo possibile dato che La canzone di Natale finirà molto probabilmente sulle playlist indie. L’abbiamo scritta prima che arrivasse il Covid, ma ad ascoltarla ora appare profetica. In molti pensano che l'abbiamo scritta apposta, dato che racconta di un ragazzo che non può uscire di casa, eppure non avevamo certo immaginato l’arrivo di una pandemia. Il video invece è nato dopo, quindi abbiamo approfittato per inserire elementi che rimandano al Covid, con ironia. Un modo per regalare un sorriso alle persone. Purtroppo per realizzarlo in maniera totalmente Covid-free noi della band non abbiamo partecipato». LaCura, oltre a Bartoli, vede i chitarristi Leonardo Consalvi e Riccardo Garofoli, il bassista Daniele Giraldi, il batterista Giacomo Fatti e il polistrumentista Alessandro Borrini. Sonorità pop con leggeri rimandi alle atmosfere care a Battiato, ammiccando al Brit pop anni ’90 che risulta attuale ancora oggi. Un progetto che nasce per puntare a palcoscenici nazionali, grazie anche alla facilità con cui questi musicisti riescono a sfruttare i canali Social per promuoversi: «Questo pezzo non sarebbe mai stato il singolo di punta in un momento diverso, ma ci piace più di altri e quando l'abbiamo scritto ci siamo molto divertiti. Per questo abbiamo deciso di farla uscire durante le festività natalizie. È la seconda nostra canzone che pubblichiamo, dopo il primo singolo Kavinsky uscito lo scorso marzo. Dai feedback che ci arrivano la musica de LaCura sta piacendo, anche a ragazzi ben più giovani di noi. Del resto la moda di oggi riprende molto da quegli anni ’90 che noi abbiamo vissuto in prima persona quando eravamo ragazzini. Sono tornate di moda cose che per noi non hanno mai smesso di esserlo».

Ultimo aggiornamento: 11:10

