La calciatrice Deborah Rinaldi Salvatori si ferma per un tumore: la Ternana le prolunga il contratto

TERNI - Alla calciatrice della Ternana women, formazione che partecipa al campionato di serie B di calcio femminile, Deborah Rinaldi Salvatori, è stato asportato un tumore. Per lei la stagione agonistica è terminata. Il presidente Stefano Bandecchi le ha prolungato il contratto di un anno.

L'atleta rossoverde, racconta le sue vicissitudini, in un post di Instagram.

«Intervento chirurgico eseguito con tecnica endoscopica endonasale, craniectomia monolaterale sinistra e ricostruzione del basicranio mediante fascia lata e flip-flap settale». Questo si legge nel foglio di dimissioni di Deborah che ringraziando tutti coloro che le sono state vicino in queste ultime settimane, racconta come il giorno in cui ha informato le compagne di squadra e lo staff tecnico del suo problema, il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento e la responsabile del settore femminile, Isabella Cardone, erano pronti con il rinnovo del contratto in mano: «La Ternana mi ha fatto piangere».

