Mercoledì 23 Novembre 2022, 19:54

Per qualche ora «il giaguaro» è diventato «lu giaguaru». Merito di una bufala tanto assurda quanto divertente. Protagonista, suo malgrado, Takuma Asano, centrocampista giapponese così soprannominato e autore del gol (bellissimo) con cui la nazionale del Sol Levante ha mandato ko la Germania ai Mondiali in Qatar.



Basta un post della pagina Instagram 'Chiamarsi bomber' per mandare il web in tilt: «L'autore del gol decisivo Takuma Asano, cresciuto nelle giovanili del Rieti e soprannominato il ternano». Le pagine social dei tifosi impazziscono e pure le chat WhatsApp dei giornalisti. Dettaglio non da poco, il gol non è mica banale. Più che Holly e Benji una giocata alla Mbappe: scatto bruciante sul filo del fuorigioco, controllo delizioso a seguire e legnata imprendibile sul primo palo. La Germania finisce ko e pure Wikipedia. Nella biografia italiana del calciatore, subito dopo la partita, compare: «È nato a Komono ma è cresciuto a Terni in Italia, dove si era trasferito all'età di tre anni con i suoi genitori, suo padre lavorava come operaio per una ditta privata umbra. Sin dalla tenera età ha sempre vissuto nel quartiere di Borgo Rivo, circoscrizione nord della città».



Possibile che nessuno si ricordi di questo futuro campione? In fondo, nell'epoca dei social, a volte la fantasia è meglio della realtà. Per quanto assurdo, scatta il fact-checking. «Cresciuto nelle giovanili del Rieti», si parte da qui. E bastano un paio telefonate: «A Rieti non è mai transitato» assicurano i colleghi giornalisti e pure i responsabili dell'allora settore giovanile. Ma la storia diventa virale e cattura l'attenzione anche dell'attore e autore radiofonico Francesco Lancia che ironicamente commenta: «Sarei curioso di sapere se lo chiamavano Lu Giappo o Lu Samurai e come si dice 'lu Ternano' in giapponese». Non serve essere ingegneri informatici per notare che, dal primo pomeriggio, un indirizzo IP proveniente da Terni si diverte a modificare di continuo la biografia del calciatore su Wikipedia. Eppure il tam-tam prosegue e qualche testata abbocca.



C'è chi assicura di aver saputo di «un ragazzo giapponese che frequentava il Liceo Donatelli, è andato via da Terni e ha fatto carriera. La storia è nota, non può essere che lui». Ma la memoria, si sa, fa brutti scherzi. E il mistero sulla presunta ternanità di Asano lo scioglie definitivamente Francesco Lancia: «Colpo di scena. Mi manda un messaggio audio quel tesoro di Chef Hirohiko Shoda che mi dice che Takuma Asano ha passato la sua adolescenza nella prefettura di Mie». E' il colpo di grazia alla bufala più bella del giorno e forse dei Mondiali interi. Esce fuori che lo stesso IP in passato aveva attribuito al calciatore del Costa Rica, Anthony Contreras, un passato inesistente nelle giovanili del Brindisi e al suo connazionale, Brandon Aguilera, un'esperienza mai verificatasi alla Sarnese e una alla Nocerina. Insomma, niente adolescenza ternana per «lu giaguaru».



La bufala ottiene l'onore delle armi: «Sebbene alcune fonti lo abbiano indicato come cresciuto a Terni e come giocatore delle giovanili del Rieti, Asano è cresciuto in Giappone» scrive Wikipedia prima di bloccare la pagina e renderla modificabile solo da utenti verificati. Con un pizzico di delusione, soprattutto a Borgo Rivo.