“La Bct a casa tua”: In due mesi i volontari del Cesvol consegnano a domicilio 130 libri

TERNI - Il progetto è partito alla metà di gennaio con l’obiettivo di agevolare gli amanti della lettura di libri e giornali costretti a casa in questo lungo periodo caratterizzato dall’emergenza pandemia.

Persone che, costrette a limitare a lungo gli spostamenti, rischiano di pagare un prezzo elevato in termini di solitudine e isolamento.

In due mesi e mezzo Alberino, Nicoletta, Sara e Alessandro, volontari del Cesvol Umbria nell’ambito del progetto “Banca del tempo”, in collaborazione con la direzione Welfare del Comune di Terni, hanno consegnato a domicilio e poi ritirato 130 libri della Biblioteca comunale di Terni.

Un numero importante, che conferma che il progetto “La Bct a casa tua”, portato avanti dal Cesvol attraverso i suoi volontari e dagli uffici comunali del Welfare e della biblioteca, è stato molto apprezzato dagli amanti della lettura.

I volontari, che stanno prendendo in carico le richieste di prestito e restituzione ritenute idonee in termini di prevenzione e sicurezza anticovid, si occupano anche della consegna a domicilio dei quotidiani sia a persone in isolamento contumaciale che ne fanno richiesta che ai destinatari della spesa e dei farmaci raggiunti a casa dalla rete del volontariato.

L’obiettivo del progetto è garantire un ulteriore servizio di conforto alle tante persone sole della città, che possono trovare rifugio in una buona lettura.

Per richiedere libri e giornali basta telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 e 30 alle 12 e 30, ai numeri 0744 549052 o 0744 549073 o scrivere una mail all’indirizzo bctinfocataloghi@comune.terni.it indicando un recapito telefonico e il luogo della consegna.

