Nel podio di miss Mondo "bronzo" per Terni: Syria Bordi è terza, la 17enne Greta Narcisi è Miss Mondo Umbria 2022

Greta Narcisi è Miss Mondo Umbria 2022. La 17enne di Bastia Umbra, che frequenta l’indirizzo economico sociale del liceo Sesto Properzio, si è classificata prima davanti alla 25enne Sofia Monetti, nata in Argentina ma che ora vive a Perugia con i nonni per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionale, mentre terza è giunta la 18enne ternana Syria Bordi, iscritta all’ultimo anno di ragioneria. Sono loro le tre vincitrici che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale di Miss Mondo, in programma a Gallipoli il prossimo 18 giugno, e che sono state proclamate lunedì scorso nel tardo pomeriggio presso il salone di Caarp (Consorzio Artigiani Acconciatori Riuniti Perugia) Professional a Perugia, main sponsor regionale. Quarto posto per la 17enne di Assisi Lavinia Suvieri, che frequenta il liceo classico, a cui è andata la fascia di Miss Agricola Web e che potrebbe essere ripescata per la finale nazionale.

Le 9 finaliste – presentate da Silvia Epi – sono state valutate da una giuria di esperti composta dal giornalista Luca Pisinicca, presidente e che ha premiato la seconda classificata, da Marina Gasparri, funzionario Cna che ha fasciato la terza, dall’avvocato Gian Franco Puppola, dal parrucchiere e socio Caarp Pietro Montanucci, dalla dottoressa nutrizionista Maria Assunta Ciacci, che ha consegnato una menzione speciale a Greta anche per essere la ragazza “più in forma”, e dai giornalisti Francesco Bircolotti, Danilo Nardoni e Luana Pioppi. Presente anche il direttivo del Consorzio, tra cui la presidente Deborah Muscetti, che ha fasciato la vincitrice, ed il patron di Miss Mondo Umbria, Gianni Marcantonini di Art Inside Event, mentre le coreografie delle sfilate sono state curate da Antonio Becchetti. Per la finale le ragazze sono state pettinate da Taglie e Dettagli di Loredana Fumanti, da Elisa Calzola del Salotto del Capello da Idea Look di Orietta Amadio e truccate da Beauty Fly di Martina Sensini, Tendenza Hair di Sara Chiodi e da Chiara Paccaduscio di Tecnic Art di Deborah Moscetti.

La finale nazionale di Miss Mondo Italia inizierà il primo giugno a Gallipoli per concludersi il 18 giugno dove, dopo due selezioni una il 3 giugno e l’altra il 9 giugno, le finaliste passeranno da 150 a 50 e poi 25.