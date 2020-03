© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - La direzione dell'aziendaa disposto la chiusura temporanea dei punti di primo soccorso deglidi Narni e Amelia, dove restano attive le postazioni del servizio 118 di emergenza e urgenza.In via di definizione il trasferimento di alcune attività assistenziali dal "Santa Maria" di Terni ai presidi di Narni e Amelia per poter gestire l'emergenza con la massima efficacia.In una nota dell'usl si legge che "stante la situazione determinata dall’emergenzae al fine di garantire il percorso più appropriato che garantisca la sicurezza dei pazienti e degli operatori ed eviti situazioni potenzialmente a rischio di diffusione del contagio da coronavirus nelle due strutture, la direzione ha disposto la chiusura temporanea dei punti di primo soccorso degli ospedali di Narni e di Amelia, dove rimarranno invece attive le postazioni del servizio 118 di emergenza urgenza".I commissari straordinari dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, Andrea Casciari, sono in costante contatto ed impegnati in attività di monitoraggio della situazione relativa al carico di lavoro dei servizi di Emergenza Urgenza, per adottare congiuntamente misure tempestive ed efficaci.Sono inoltre in corso incontri tra le due direzioni aziendali "per definire il trasferimento di alcune attività assistenziali dal “Santa Maria” ai presidi ospedalieri di Narni e Amelia al fine di liberare gli spazi necessari, nel centro di riferimento dell’azienda ospedaliera di Terni, per poter gestire l’emergenza con la massima efficacia".Tutte le informazioni sull'emergenza Covid-19 sul sito web istituzionale dell'Azienda Usl Umbria 2: www.uslumbria2.it