L'Urban Club riaccende i live: Motta e Zen Circus dopo aver celebrato i 25 anni dei napoletani 24 grana

PERUGIA - Tornano i concerti all’Urban Club e si parte subito forte con il live dei 24 Grana, in arrivo lunedì 4 aprile. Si tratta della prima tappa di un minitour che la band ha deciso di intraprendere per celebrare i 25 anni di attività, con reunion molto attesa. Sul palco infatti salirà la formazione storica con Francesco Di Bella (voce e chitarra), Renato Minale (batteria), Armando Cotugno (basso e voce) e Peppe Fontanella (chitarra), al loro fianco un quinto elemento alle tastiere, Roberto Porzio. La band ha da poco pubblicato “A raccolta”, il disco antologico stampato solo in formato Vinile Limited Edition (e in streaming) con undici brani originali rimasterizzati. La band è certamente storica nella scena napoletana degli ultimi venti anni e ha caratterizzato gli ascolti degli anni ’90 portando sonorità etniche miscelate con elettronica e musica d’autore.

«Dopo diversi anni di stop, ci siamo resi conto che, nelle nostre vite senza band, c’era un vuoto che andava colmato - hanno spiegato i 24 Grana - Un vuoto umano e creativo. Così, abbiamo deciso di vederci in sala prove, noi quattro membri originari, per il puro piacere di fare una suonata tra vecchi amici. Il sound della band si è subito ricomposto e ci siamo trovati a scrivere ed arrangiare un nuovo brano. Nell’autunno 2019, abbiamo raggiunto il nostro bassista Armando, che vive a Londra, per registrarlo agli Abbey Road Studios. Tutto questo ci ha trasmesso una grande energia e quindi abbiamo deciso che l’uscita dell’album doveva coincidere anche con un tour in primavera. Vogliamo incontrare tutti quelli che continuano a seguirci e a cui siamo mancati, ma anche ai più giovani che ci ascoltano e che non hanno avuto la possibilità di ascoltarci dal vivo in passato. Ci sembra il momento giusto per una chiamata A Raccolta. Non sappiamo dove questo ci porterà, ma siamo felici di risalire insieme sul palco».

Un mese ricco di appuntamenti quello appena iniziato, con altri due imperdibili live. L’8 aprile arriverà all’Urban “L’Ultimo Club Accogliente”, il nuovo tour indoor degli Zen Circus, mentre il 22 aprile sarà Motta che in full band presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Semplice”.