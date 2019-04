L'uovo più strano del mondo si trova a Todi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TODI - Certe volte Madre Natura è piacevolmente strana. Soprattutto quando risolve,nello stupore generale, un paradosso che si perpetua ormai da tempo dandone una interpretazione che costituisce una terza via davvero suggestiva. Il paradosso è quello dell’uovo quadrato che in Natura è impossibile da realizzare. Impossibile perché l’uovo ha naturalmente una sua forma. Giovedì, però, qualcosa di eccezionale è accaduto a Todi. In una casa una delle cinque galline che producono sane e buone uova per i padroni di casa, ha “prodotto” un uovo ad onda che supera la forma normale e trasforma in una sorta di vortice gli angoli dell’impossibile uovo quadrato. Il tutto nello stupore dei componenti della famiglia dove l’ha gallina vive insieme alle altre quattro chiocce. “Quell’uovo – raccontano da Todi – è normale in tutto e per tutto fuorché nella forma. Sembra come abbozzato su tutta la superficie e se lo si guarda dall’altro quei “bozzi” si trasformano in una sorta di spirale, quasi un gorgo. Sembra dare l’impressione come di esser stato compresso ma, vale ricordarlo, al di fuori della forma è un uovo normalissimo. E’ la prima volta che ci capita una situazione del genere. E’ davvero – concludono – una piacevole curiosità”. E dopo le uova che vengono alla luce di colore blu, dopo quelle con striature quasi da sembrare un’opera d’arte moderna a Todi è arrivato l’uovo a vortice. Ci sono galline, quindi, capaci di realizzare uova artistiche e come dicono i padroni della casa di Todi teatro di questo particolare regalo della Natura: “Davvero incredibile questo uovo”.