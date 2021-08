Sabato 7 Agosto 2021, 09:30

TERNI L'Università di Perugia torna a puntare su Terni. «Le scelte che l'Ateneo ha operato sul territorio sono coraggiose e rappresentano un grande investimento». Queste le parole del rettore Maurizio Oliviero che ieri ha presentato i due nuovi corsi di laurea che saranno attivi per il Polo Scientifico-Didattico di Terni dell'Università di Perugia. Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili e Ottica e optometria, queste le scelte che l'Ateneo ha fatto per il Polo di Terni. Scelte «coraggiose» maturate dopo una fase di ascolto da parte dell'Università, come ha spiegato il rettore Oliviero. «Ci siamo posti in una posizione di ascolto con il territorio, operando una scelta qualitativamente alta, di prospettiva e finalizzata a esprimere al meglio le specifiche potenzialità dell'area, che per noi rimangono strategiche», ha aggiunto il rettore Oliviero, confermando così la sua politica di valorizzazione di Terni che aveva annunciato anche durante la campagna elettorale.

Una svolta che si è resa possibile grazie allo spirito costruttivo che si è venuto a creare tra Ateneo, istituzioni locali, associazioni di categoria e Fondazione Carit. Non a caso, il rettore Oliviero ha più volte sottolineato come sia necessario instaurare una proficua ed efficiente rete di collaborazione con i livelli istituzionali locali, regionali e nazionali ma soprattutto con quelli che sono i primi interlocutori, vale a dire coloro che si misurano con il mercato del lavoro. «Una parte del lavoro presentato oggi è frutto del continuo confronto con l'associazione industriali» ha sottolineato Oliviero «cui noi abbiamo voluto rispondere con dei corsi competitivi che possiedono una dimensione e una risposta di mercato». Prima da direttore dell'Adisu, oggi come rettore, Maurizio Oliviero conferma così il suo interessamento per Terni, mettendo in atto una politica di ascolto, condivisione e scelte da prendere. «L'ateneo - ha aggiunto il rettore dell'Università di Perugia - deve ascoltare, noi lo abbiamo fatto. Ci serve il supporto di tutti gli altri interlocutori affinché da questa azione strategica la realtà ternana possa ricevere definitivamente e a pieno titolo il suo status di città universitaria».

La magistrale in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili e la triennale in Ottica e optometria per il rettore Oliviero rappresentano un investimento «in due ambiti particolarmente importanti per i giovani, significa garantire ottimi sbocchi professionali e dare attenzione alla contemporaneità del mercato del lavoro, puntando innanzi tutto sulle competenze». E l'effetto locomotiva di questa svolta si vedrà anche in altri ambiti, come ha sottolineato ancora una volta il rettore oliviero. «La dimensione internazionale di questi corsi ha concluso il rettore - di cui verranno impartiti anche insegnamenti in lingua inglese comporta un importante investimento nella didattica, nei laboratori e nella ricerca».

Il 23 agosto, infine, aprirà il nuovo punto di assistenza alle immatricolazioni presso la biblioteca comunale di Terni. Altra promessa mantenuta. Il Polo di Terni sta riprendendo forma