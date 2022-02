L'Università di Perugia sostiene le giovani donne nel nome di Ursula Grohmann

PERUGIA - Il rettore Maurizio Oliviero lo aveva promesso durante la cerimonia funebre in aula magna: l'Università di Perugia non dimenticherà la passione e l'impegno della professoressa Ursula Grohmann. Ed esattamente a due settimane dalla prematura e dolorosa scomparsa della brillante ordinaria di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e chirurgia, direttore del Centro universitario di Microscopia elettronica dell’UniPg e ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni, la promessa è già stata mantenuta.

Domani, infatti, l’Università degli studi di Perugia in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza organizza la terza edizione di “Donne in Scienza”, un evento che invita le studentesse e gli studenti delle superiori a riflettere sul tema del ruolo delle donne nella scienza e punta ad incoraggiare, in particolare, le studentesse a essere pienamente loro stesse e a seguire la loro passione, approfondendo lo studio della tematiche scientifiche, le cosiddette Stem – Science, Technology, Engineering and Math. L’iniziativa sarà dedicata alla memoria della professoressa, che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e alla ricerca, lasciando un vuoto incolmabile in entrambe, come dimostrato dagli attestati di vicinanza e cordoglio espressi da istituzioni e concittadini dopo la sua morte a seguito di una lunga malattia.

L’evento – in presenza con green pass base fino alla capienza massima consentita dalle norme anti-Covid e in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell’ateneo – sarà aperto, alle 15 nell'aula magna del rettorato, dai saluti del rettore Maurizio Oliviero, del professor Mario Tosti, delegato del rettore per le Umane risorse, e della professoressa Silvia Fornari, presidente del Comitato unico di garanzia dell’ateneo.

Seguirà, alle 15.30, la proiezione di un video tratto dalla prolusione che la professoressa Grohmann ha pronunciato su “Scienza e ricerca: prospettive di genere” nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022. Interverranno, quindi, la professoressa Anna Laura Pisello del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia e la professoressa Maria Francesca Cotrufo, del Natural Resource Ecology Lab Colorado State University.

Alle 17, infine, le professoresse Mirella Damiani e Maria Giovanna Ranalli dell’Università degli studi di Perugia, insieme alla dirigente del liceo statale Assunta Pieralli Simona Zoncheddu, assegneranno alle scuole vincitrici il “Premio Ursula Grohmann”.