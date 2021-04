L'umbro Perotti porta sui tavoli di subbuteo la Ternana vincente che ha riconquistato la serie B.

La formazione l'ha scelta lui e somiglia molto a quella di Cristiano Lucarelli. Iannarilli portiere; difesa con Defendi, Boben, Kontek e Mammarella; Paghera e Salzano mediani; Falletti a sostegno di Vantaggiato con Partipilo e Furlan esterni. E' una Ternana in miniatura. Una Ternana speciale, celebrativa, creata per il subbuteo e ispirata alla promozione in serie B. Marco Perotti, di Terni, giocatore di punta di subbuteo a livello Fisct (la federazione italiana calcio tavolo), ha ricevuto come regalo per il suo comnpleanno proprio questa squadra, che riproduce le fere che hanno vinto il campionato. «Le utilizzerò nel prossimo torneo che farò», dice il giocatore umbro, che mostra orgoglioso la scatola con il regalo, avuto dal suo amico reatino Danilo Bonnani, che ha l'hobby di realizzare squadre in miniatura proprio per subbuteo. Queste, di miniature, hanno la prima e la seconda maglia ufficiali e delle basi particolari con copri-inner in carta adesiva con su scritto il nome e il numero di maglia di ogni calciatore e la scritta uguale per tutti con lo slogan “We're Back”. «Stavolta – dice Bonanni, l'autore di quest'opera – ho fatto una sorpresa a Marco, conoscendo le sue passioni. Io impiego dieci giorni, a fare una squadra. A fare questa Ternana ci pensavo da tempo. Sapevo che sarei andato sul sicuro». Bonanni ha realizzato fino ad oggi 20 versioni di una squadra della Ternana, due delle quali solo quest'anno. Per realizzare le sue squadre, acquista su internet le miniature di base, poi riproduce lui stesso maglie, colori e fisionomie con i pennelli e la tecnica della decalcomania. Molto particolare anche la scatola, sempre con la scritta “We're Back”. All'interno, sul coperchio, sono stampate le foto della festa in campo della promozione. Perotti, legato al Subbuteo club Ternana 2014 che è pure inserito nel circuito mondiale Waspa e vanta una ventina di iscritti tra i quali altri campioni come Fabrizio Neri e l'iridato Francesco Mattiangeli, fa sapere che non vede l'ora di utilizzare queste nuove miniature. «Spero presto – dice – visto che per il covid la nostra attività è ferma. Sono felice per questo regalo, tanto inatteso quanto gradito. Una grafica bellissima e anche le miniature sono ben curate». Bonanni, tra l'altro, ha fatto pure un lavoro preciso col pennello per far corrispondere il più possibile le fisionomie delle miniature con quelle dei calciatori reali. «Quella – dice Perotti - è una delle cose che mi hanno colpito, insieme alle immagini riprodotte sulla scatola e nella parte interna».

