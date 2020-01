L'Umbria batte i denti, Castelluccio a meno 11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mattinata gelida a Castelluccio di Norcia e Cascia dove le temperature sono scese fino a -10,8 gradi. Ma il freddo intenso, come si evince dai dati del Centro funzionale della Protezione civile, ha caratterizzato tutto l'arco appenninico umbro-marchigiano. Il gelo ha interessato anche le zone di fondovalle: a Norcia il termometro è sceso a -5,2 gradi, a Monteleone di Spoleto a -6,2.Nel resto della regione le minime hanno avuto un rialzo, facendo collocare le temperature tra i 4-5 gradi come nel caso di Perugia e Terni. Su tutta la regione continua però a persistere l'alta pressione, nonostante una leggera nuvolosità che si registra nella giornata odierna. L'assenza di piogge e di vento sta favorendo la concentrazione delle polveri sottili (Pm10): le stazioni di rilevamento di Arpa Umbria segnalano sforamenti un pò in tutta l' Umbria. La soglia dei 50 ng, nella giornata di ieri, è stata superata abbondantemente superata a Terni, ma anche a Perugia e Foligno. Il record di sforamento - 104 ng - ce l'ha avuto Città di Castello.