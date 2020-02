L'umbra Nicoletta Bombardiere ambasciatore d'Italia in Libano

PERUGIA - L'umbra Nicoletta Bombardiere è la nuova ambasciatrice d'Italia a Beirut (LIbano). La nomina deliberata dal consiglio dei Ministri è resa nota dalla Farnesina a seguito del gradimento del governo libanese.

Bombardiere è nata a Città della Pieve (Perugia) il 3 giugno 1963, ma ha avissuto per tanti anni a Città di castello. Nicoletta Bombardiere è entrata in carriera diplomatica nel 1989 e presta servizio presso la Direzione Generale per le Relazioni Culturali. Nel 1991 viene nominata Console a Durban, in Sudafrica. Dal 1995 è Primo segretario alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Osce a Vienna. Tra l'altro nel 2013 è stata nominata consigliere Diplomatico Aggiunto del presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2017 è stata nominata Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA