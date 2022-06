TERNI - Il pubblico ministero della procura di Siena, Niccolò Ludovici, ha aperto un procedimento penale per duplice omicidio stradale. Nel fascicolo è indagato il camionista che ha causato il sinistro nel quale sono decedute Serena Ursillo e Enrica Macci.

Il magistrato non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e già lunedì ha dato il nulla osta per la sepoltura e con esso la possibilità di fissare la data dei funerali per il papà di Serena, Carlo e la mamma Graziella, che hanno perso la loro unica figlia e che, per ottenere giustizia, si sono affidati, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini, a Studio3A-Valore, società specializzata a livello nazionale nella tutela dei diritti dei cittadini, insieme all'avvocato, Lorenzo Marcovecchio.

I funerali di Enrica Macci si svolgeranno mercoledì, alle 15 e 30, a Tivoli mentre l'addio a Serena Ursillo si terranno giovedì, alle 10 e 30, sul sagrato della chiesa di Santa Liberata di Sant'Angelo romano, il suo paese d'origine.

Tutto il paese ma tanta gente dalla provincia di Terni, dove Serena viveva, e il mondo della pallavolo daranno l'ultimo saluto alla 37enne e si stringeranno ai suoi genitori. Il duomo non sarebbe riuscito ad accogliere la folla immensa che si annuncia per l'ultimo saluto.

Serena infatti era conosciuta, stimata e ben voluta da tutti a Sant'Angelo così come a Montecampano di Amelia, dove risiedeva da ormai diversi anni dedicando tutta se stessa ai suoi allievi: insegnava batteria alla Musical Academy di Terni e, dopo aver giocato a lungo, era allenatrice di pallavolo della società Amerina seguendone il settore giovanile. Venerdì la trentasettenne e l'amica Enrica Macci, psicologa dello sport, che viveva a Montefranco, si stavano recando a Chianciano proprio per seguire un corso di qualificazione per allenatori di volley.