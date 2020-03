E’ Maria Grazia Lanari, ed è l’unica edicolante che è rimasta aperta nel Centro storico di Narni dopo la chiusura dell’altro punto di distribuzione dei giornali, l’edicola Francescangeli. “Sino a quanto ce la faremo siamo ben felici di mantenere aperta la serranda – spiega – siamo anche titolari di licenza di tabacchi e per questo abbiamo una spinta in più”. Maria Grazia ha adottato un intelligente sistema di protezione: delle strisce di plastica scendono dal soffitto sino all’altezza dei giornali impedendo di fatto il contatto e situandola in una sorta di campana senza possibilità di contatto. Quale è il cliente tipo nel tempo del coronavirus: “C’è gente che compra tantissime pubblicazioni con l’idea di leggersele con calma nella sua casa ma proprio pacchi di settimanali, mensili e quotidiani”. Proprio i quotidiani hanno ripreso fiato in questi giorni proprio per l’attenzione che rivolgono al problema, ai tanti approfondimenti, alle inchieste. Nessun problema sino ad oggi per la diffusione da parte dei distributori. Ora Maria Grazia da domani mattina dovrà affrontare l’intero centro storico con la propria voglia di conoscere l’evoluzione della situazione sanitaria. Preoccupata? Maria Grazia se la ride e sembra molto attenta ma per niente preoccupata, intenta com’è a svolgere il proprio lavoro, insieme alla sua collaboratrice.

