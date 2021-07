L'Orvietana riparte con Arcipreti direttore generale, Cioci direttore sportivo e Ciccone allenatore. Il giovanile si unisce all'Orvieto FC

Lunedì 5 Luglio 2021, 11:50

Dopo un periodo piuttosto lungo di silenzio Roberto Biagioli, presidente dell'Orvietana Calcio, ha deciso di svelare la nuova stagione iniziando dalla ufficializzazione dei ruoli tecnici più attesi. Saranno infatti Alvaro Arcipreti, Giuliano Cioci e Gianfranco Ciccone a lavorare alla prima squadra, e non solo, nei ruoli rispettivamente di direttore generale, direttore sportivo e allenatore.

L'Orvietana riparte quindi, dopo non poche difficoltà, ma il presidente Biagioli rinnova entusiasmo per la nuova stagione non dimenticando i nodi che ancora sono da risolvere: «Come al solito mi sarei aspettato un aiuto maggiore da parte della città - afferma - capisco il periodo difficile ma alla fine se ripartiamo è grazie a nuovi sponsor che non sono locali e che scoprirete quando inizierà la stagione, la società resta solida e piena di entusiasmo, ma la vera molla che mi ha spinto a ripartire è stata la stretta di mano con il presidente Roberto Lorenzotti dell’Orvieto Fc con il quale abbiamo deciso di unire le forze del settore giovanile, una scelta questa che potenzierà entrambe le società».

Il lavoro dei due presidenti, Biagioli e Lorenzotti, vedrà i suoi frutti a settembre per cui tutti i ruoli e l’organigramma delle giovanili saranno definiti in un secondo momento, anche se c’è da registrare il ritorno in questo settore di Giuseppe Olimpieri.

Più stretti i tempi per la prima squadra, già la settimana prossima ci sta da formalizzare l’iscrizione: «Quest’anno – continua Biagioli – se non altro l’iscrizione è già pagata, ma la burocrazia ci impone comunque impegni. Dobbiamo comunicare il campo di gioco, è sempre stata una formalità, spero lo sia anche ora, ma certo che dopo che la convenzione scaduta a dicembre e non rinnovata, non vorrei che ci siano sorprese, ma credo di no. Ho dato un’occhiata anche alle condizioni del Muzi, non lo hanno nemmeno concimato, come al solito dovrò rimetterci mano di persona!».

E poi ci sono le decisioni tecniche: «La novità è il ritorno ad Orvieto di Alvaro Arcipreti, sono passati molti anni qui ha sempre fatto bene e i rapporti non si sono mai interrotti - dice ancora Biagioli - credo che non ci fosse scelta migliore e lui ha accettato con entusiasmo sarà direttore generale, confermati invece Giuliano Cioci come direttore sportivo e Gianfranco Ciccone come allenatore. Gianfranco credo che continuerà a lavorare con tutto il suo staff, ma magari ve lo confermerà lui di persona fra qualche giorno, dopo gli incontri con Alvaro e Giuliano. Mentre in segreteria torna Massimo Porcari al posto di Gaetano Politella, che ringrazio».

Sulla possibile nuova squadra Biagioli passa la palla: «Ci penserà lo staff tecnico - dice - ma chiaro che partiremo dai nostri ragazzi, dai nostri fuoriquota e priorità avranno i giocatori che erano qua lo scorso anno, poi ovvio che saranno Alvaro, Giuliano e Gianfranco a scegliere i giocatori, purtroppo la pandemia ha interrotto una stagione stupenda dove eravamo tra le prime e non ha fatto iniziare un’altra annata nella quale c’erano le prospettive per fare altrettanto bene, credo comunque che continueremo ad essere protagonisti».