L'Orvietana esonera Ciccone e Arcipreti. La crisi in classifica azzera i quadri tecnici di inizio campionato

Gianfranco Ciccone non è più l'allenatore dell'Orvietana e Alvaro Arcipreti non ne è più il direttore generale. Roberto Biagioli, presidente del club biancorosso, a 24 ore dall'ultima sconfitta ha deciso: «Dopo 1 punto in 7 partite la società ha deciso di provare a dare una scossa».

La prima testa caduta era stata, qualche sconfitta fa, quella del direttore sportivo Giuliano Cioci, e ora anche Ciccone e Arcipreti arrivano tra gli ex.

«L’Orvietana Calcio, per voce del suo presidente Roberto Biagioli - questa la nota diffusa dal club della rupe nel tardo pomeriggio di lunedì 17 ottobre - comunica di aver sollevato Gianfranco Ciccone dall’incarico di allenatore della prima squadra e Alvaro Arcipreti dall’incarico di direttore generale. La società ringrazia Gianfranco Ciccone e Alvaro Arcipreti per l’impegno e la professionalità mostrati che hanno portato la scorsa stagione ad un risultato da record. Purtroppo la situazione attuale, con un solo punto conquistato in sette partite, rende necessaria una decisione, seppur dolorosa, che possa almeno servire da scossa».

La sconfitta di domenica contro il Trestina, ha messo in moto, di fatto, il domino che ha fatto cadere tutte le tessere. In pratica, dopo sette partite, l'Orvietana ha azzerato tutti i vertici tecnici con i quali ha iniziato il campionato di Serie D e con il quale ha deciso tutti gli arrivi e le partenze.

Neanche l'arrivo in società di Antonio "Totò" Di Natale, ieri bomber azzurro, oggi imprenditore e vice presidente dell'Orvietana, ha portato un po' di sereno.

A questo punto l'attesa è tutta per il nome che sostituirà Gianfranco Ciccone in panchina, una panchina a oggi davvero scomoda. L’Orvietana infatti ricopre l’ultima posizione della classifica, da sola, con ben sette punti da rimontare per raggiungere la zona salvezza diretta, ovvero l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione.