L'Orvietana cade a Marsciano, poker della Nestor. Il record è a un solo punto

Quando mancano ormai solo 90 minuti al termine del campionato di Eccellenza Umbria, l'Orvietana già campione scivola malamente nella penultima giornata contro una Nestor che incassa punti non inseguiti.

La sconfitta di domenica 1° maggio per gli uomini di Gianfranco Ciccone lascia la classifica dei biancorossi a 77 punti, un punto solo dal record a 18 squadre ancora nelle mani del Todi 2009/2010 che di punti ne fece 78.

In campo a Marsciano molte erano le assenze: la Nestor era priva di Polpetta squalificato, Ciurnelli e Regnicoli infortunati, nell’Orvietana mancava il capitano Bracaletti, fermato dal giudice sportivo, oltre l’infortunato di lungo corso Vicaroni.

A partire meglio è l'Orvietana che si fa subito pericolosa con Nicodemo che però non conclude. Ci prova poi anche Greco che trova una traietoria insidiosa arrivando a costringere Baldoni in angolo, e sugli sviluppi del conseguente corner, il colpo di testa di Guinazu richiama di nuovo al tuffo il portiere di casa per la seconda volta in pochi secondi.

Dopo aver sfiorato il gol però l’Orvietana stacca la spina. Ne approfitta la Nestor: Sisani ruba palla a centrocampo, serve Faraghini che vede Giabbecucci liberarsi sulla sinistra, il numero 11 di casa arriva al momento giusto sulla palla per infilare Frola. L’Orvietana accusa il colpo ma fatica a reagire e la Nestor raddoppia. Azione in velocità, Fastellini arriva fino in fondo, cross rasoterra a pescare ancora Giabbecucci sul secondo palo che non manca il tapin da due passi. La reazione dell’Orvietana è più di rabbia che di tecnica, tanto che la Nestor insiste e trova il 3-0 al 40’: tutto parte da una rimessa laterale in zona d’attacco palla in area, colpo di testa di un giocatore di casa e D’Ambrosio si rtrova sulla linea di porta pronto a spingere la palla in rete. I ragazzi di Ciccone provano a reagire al 45’ con Sciacca che va via veloce supera un paio di avversari, viene fermato fallosamente al momento del passaggio a Nicodemo. Ma Greco non trova la mira giusta su punizione.

La ripresa inizia con gli stessi effettivi, l’agonismo comunque non manca, come confermano i cartellini gialli estratti dall’arbitro, se ne conteranno ben 7 alla fine in una gara senza praticamente nulla in palio. Il primo pericolo del secondo tempo è di marca Orvietana con Proietti al 18’, servito da Di Patrizi, il centrocampista ospite non è però fortunato visto che la sua conclusione finisce sulla parte alta della traversa. Poco dopo ci proverà anche il neoentrato Cotigni, ma il tiro è centrale e facile preda per Baldoni.

La Nestor rimane sempre attenta in difesa, quanto basta per chiudere i tentativi velleitari dell’Orvietana, al 37’ i padroni di casa potrebbero ancora passare: gran sgroppata di Fastellini che arriva a crossare ma né Faraghini né Covarelli, approfittano della buona posizione, ciccando entrambi il pallone. Poco dopo una ripartenza della Nestor potrebbe ulteriormente punire la capolista, ma Fastellini si vede parare il tiro da Frola in uscita. I marscianesi chiudono in crescendo e trovano anche il poker al 90’: un fallo di Boninsegni su Faraghini viene punito col calcio di rigore che va a battere Fastellini per il 4-0 definitivo.

Il tempo di metabolizzare una sconfitta forse inattesa e domenica è già tempo di tornare al "Muzi" per l'ultima giornata di campionato contro la Ducato.

NESTOR – ORVIETANA 4-0

NESTOR (3-4-3): Baldoni; Nofrini (39’st Rondolini), Bormioli, Santantonio; M. Sisani (33’st Covarelli), D. Sisani, D’Ambrosio (37’st Crocetti), Nofri Onofri (44’st Szczesniak); Faraghini, Fastellini (46’st Brizi), Giabbecucci. A disp.: Pascucci, Ciurnelli, Vestrelli, Regnicoli. All.: Caporali.

ORVIETANA (4-2-3-1): Frola; Barbini (20’st Cotigni), Fapperdue, Guinazu (9’st Boninsegni), Flavioni; Proietti (39’st Baci), Greco; Biancalana (20’st Lanzi), Guazzaroni (9’st Di Patrizi), Nicodemo; Sciacca. A disp.: Rossi, Lombardelli, Cipolla. All.: Ciccone.

ARBITRO: Trotta di Foligno (Fiordi di Gubbio –Cannoni di Città di Castello).

MARCATORI: 21’pt e 23’pt Giabbecucci, 40’pt D’Ambrosio, 45’st Fastellini rig..

NOTE: ammoniti: Nofrini, Faraghini, Bormioli, Santantonio (N); Nicodemo, Sciacca, Boninsegni (O) . Angoli: 3-5. Recupero: 1’+ 3’.