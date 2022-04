L'Istituto Storico Artistico Orvietano piange la scomparsa dell'architetto Alberto Satolli

L'Istituto Storico Artistico Orvietano piange con grande e profondo dolore la scomparsa, avvenuta nella notte di Pasqua, tra il 16 e il 17 aprile, l'architetto Alberto Satolli, sua colonna da almeno cinquant'anni, e suo presidente per più di un decennio.

«Alberto Satolli - racconta con grande cordoglio il direttivo Isao - ha saputo portare sempre più in alto il significato storico della nostra città, in tutti i campi artistici, dall'architettura alla ceramica, dall'urbanistica alla letteratura di viaggio. E ha regalato a tutti gli orvietani libri di un'intensità eccezionale, come il meraviglioso Imago VV (Vrbis Veteris), e tanti, tantissimi interventi con i quali ha saputo dare il suo giudizio, in chiave anche polemica quando ce n'era bisogno, su scelte che coinvolgevano l'assetto, e non solo d'immagine, della sua bellissima Orvieto. Ha sempre risvegliato le Istituzioni richiamandole con forza critica e con fede assoluta nella Politica: è stata la voce critica di Orvieto, un ruolo scomodo ma necessario».

La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani ricorda l’architetto e storico Alberto Satolli: “Oggi Orvieto piange un concittadino illustre - dice- uno studioso meticoloso dalla raffinata curiosità che ha arricchito il mondo della cultura non solo locale ma della storia dell’architettura italiana. Con la sua scomparsa Orvieto perde una figura carismatica e un esperto autorevole, apprezzato negli ambiti accademici e nella sua Città di cui è stato un prezioso testimone delle trasformazioni realizzate negli ultimi anni. L’architetto Satolli ha lasciato segni importanti nel restauro di significativi monumenti come il Palazzo del Capitano del Popolo o più recentemente il Palazzo Simoncelli, destinato a Centro di documentazione della Ceramica che affaccia sulla stessa piazza del Popolo, e ha dato il suo contributo negli anni Ottanta anche alla scrittura del ‘Progetto Orvieto’”.

“Come comunità orvietana – conclude - avremo molto da ricordare di Alberto Satolli, dagli studi in vari campi di interesse storico, alla produzione di libri, dall’esperienza educativa come docente dell’Istituto Statale d’Arte a quella presso l’Ufficio Urbanistica e PRG del Comune, fino al suo sentire e vivere l’impegno politico. Oggi, in questo triste momento, siamo vicini a tutti i suoi familiari e abbracciamo in particolare la figlia Valentina”.

Alberto Satolli, architetto, si è occupato per molti anni della storia di Orvieto, in particolare della ceramica medievale orvietana. Ha curato mostre e convegni in Italia e all’estero dedicati alla maiolica medievale e moderna. Fino al giugno 2019 è stato presidente dell’Istituto Storico Artistico Orvietano. È autore di numerosi articoli, saggi e monografie. Tra le ultime pubblicazioni è da ricordare Imago VV. Le rappresentazioni della Città di Orvieto dalle origini ad oggi (2017).