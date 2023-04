Sabato 22 Aprile 2023, 09:02

NARNI Infortunio durante le prove. Abbattuto un cavallo della scuderia di Mezule. Secondo quanto ricostruito dai presenti al Campo de li Giochi si sarebbe trattato di una tragica fatalità. A confermarlo ci sarebbero i video delle telecamere posizionate sul percorso di gara che hanno registrato l'accaduto. Il problema a una zampa sarebbe si sarebbe verificato mentre il cavallo stava correndo, prima ancora che l'appoggiasse a terra. Da lì la rovinosa caduta. Sul posto erano presenti sia le ambulanze che quattro medici veterinari. Alla luce delle condizioni del cavallo però, gli stessi veterinari non hanno potuto far altro che constatare la necessità di abbattere l'animale. Un evento infausto e imprevisto soprattutto in virtù degli accorgimenti messi in atto a tutela di cavalli e cavalieri. Come il fondo del campo di gara, realizzato con uno speciale materiale che attutisce lo sforzo degli animali.

RIUNIONE DI EMERGENZA

Dopo l'accaduto, riunione di emergenza convocata fra i responsabili di scuderia dei tre terzieri per fare il punto e identificare ulteriori misure di prevenzione per salvaguardare la salute degli animali e evitare altri incidenti. Una questione quella degli infortuni degli animali durante le manifestazioni sportive o i giochi popolari, da anni al centro di un acceso dibattito. Su questo tema, un cambio di rotta importante è arrivato nel 2017 proprio dal ministero che ha ammesso la partecipazione dei cavalli purosangue alle corse storiche. Una decisione riservata alle giostre, ad esclusione dei palii in quanto competizioni basate solo sulla velocità, attesa da tempo nell'ambiente. Il motivo, risiederebbe nel fatto che i purosangue sono più bravi ad apprendere i movimenti che gli permettono di coprire il percorso senza falli e nel più breve tempo possibile.

La Corsa all'Anello di Narni quest'anno si svolge dal 24 al 14 maggio ed è una delle rievocazioni storiche medievali più importanti dell'Umbria.