L'imam El Hachmi: "Se il Marocco vince la coppa, mi piacerebbe una grande festa per invitarci pure tutta Terni"

Una speranza e una promessa. La speranza di vedere il Marocco alzare al cielo la Coppa del mondo di calcio, la promessa di coinvolgere la città di Terni in una grande festa con specialità gastronomiche tipiche della tradizione del Paese. Il Marocco, stasera, si gioca in semifinale con la Francia il grande sogno di continuare a stupire il calcio mondiale con una storica finale. Terni e la sua comunità magrebina sono a fare il tifo. I sostenitori hanno colorato la fontana di piazza Tacito dopo le ultime vittorie. E adesso cominciano a crederci. Come Mimoun El Hachmi, l'imam della moschea cittadina. E lui stesso lancia una proposta a tutta città umbra: «Se vinciamo la coppa - dice - sarebbe bello fare una grande festa con il buon cibo e la cucina del Marocco, alla quale invitare pure tutta Terni. Perché noi amiamo Terni e l'Italia». Bella idea. La coppa dorata in mano al Marocco aprirebbe un nuovo canale per una nuova storia di integrazione. In una città nella quale vivono e lavorano dagli 800 ai 1.000 magrebini. «Una cosa bella - dice l'imam - è vedere anche quanti ternani tifano per noi. Tante persone mi hanno già augurato che il Marocco vinca questo mondiale e mi hanno detto che tengono per noi. Conosco il direttore del carcere, conosco persone in questura. Tutti mi hanno fatto i complimenti per cosa sta facendo la nostra Nazionale». Ma cosa può fare, ancora, questo Marocco? «Noi siamo felici ed emozionati, nel vedere la nostra squadra in semifinale, ma vogliamo ancora vincere. Difficile, con la Francia? Questo non possiamo dirlo. La Francia è più esperta. Ma noi ci dobbiamo provare. E' un gioco e tutto può succedere. Ce la giocheremmo bene anche con Croazia e Argentina». E se il Marocco vince davvero? Grande festa in piazza Tacito? «Certo. E lì, saremmo davvero tanti. Verrebbero nostri connazionali anche da Narni, Amelia e da altre città limitrofe». Peccato, solo, che non potrebbero fare il bagno. Con questo freddo, non è consigliabile. Ma basterebbe da sola la gioia di urlare "Siamo campioni!".