L'ex brefotrofio Beata Lucia di Narni raccoglie il materiale per ricostruire la storia e le attività della struttura

NARNI L’ex brefotrofio Beata Lucia di Narni pensa ad un rilancio della struttura con l’idea di realizzare un grande archivio storico nella sede di piazza Galeotto Marzio che ne ripercorra le fasi della vita. Questo progetto, portato avanti dalla direzione dell’istituto, si basa sulla raccolta di ogni tipo di materiale che possa essere utile per raccontare e riportare alla luce vicende, storie, personaggi dall’Ottocento fino agli anni Ottanta del Novecento. Per raggiungere questo obiettivo, il brefotrofio Beata Lucia lancia un appello alla cittadinanza per organizzare una raccolta di materiale: sono adatti allo scopo foto, video, e documenti grafici come brochure, manifesti o altro che riguardino la sede e le attività del brefotrofio, del reparto materno, dell’azienda agraria o le feste. «Il materiale», spiegano dal Beata Lucia, «andrà a costituire una sezione dedicata di archivio volta alla conservazione della storia dell’istituzione». La documentazione potrà essere portata alla segreteria in piazza Galeotto Marzio.