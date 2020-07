© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Di Paolo Tagliavento tutti ricordano la carriera internazionale da arbitro. Ora è vicepresidente della Ternana. Fino a ieri sera mai aveva parlato dei suoi ex colleghi. Dopo il pareggio con il Bari, costato l'uscita dai playoff, ha interrotto il silenzio. E lo ha fatto in maniera dirompente. Di chi oggi è dall'altra parte della barricata.«Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, abbiamo subito una espulsione incomprensibile mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in undici -afferma il vicepresidente Paolo Tagliavento- Per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia». E per rafforzare il concetto l'ex fischietto pubblica sul proprio profilo Facebook le foto di Celli e Ferrante, usciti anzitempo dalla partita a causa di contatti con i calciatori del Bari rimasti impuniti.A finire sotto accusa Matteo Marchetti, arbitro di Ostia Lido reo di aver valutato, durante tutta l'arco della gara, in maniera diversa i falli, finendo col favorire, secondo la Ternana, il Bari. Senza dubbio l'allenatore Fabio Gallo ha dovuto effettuare quattro cambi nel primo tempo, si è visto espellere Palumbo, recriminando per un paio di falli in area di rigore. Nonostante ciò proprio in inferiorità numerica Vantaggiato è riuscito a pareggiare il rigore trasformato dall'ex Antenucci nel primo tempo.