Venerdì 5 Maggio 2023, 09:13

TERNI Il grande violinista Uto Ughi a Terni per un concerto gratuito nella chiesa di San Francesco: questa sera alle 21. Ad organizzarlo è Progetto Omaggio all'Umbria, il festival realizzato sotto la direzione artistica della cantante lirica Laura Musella, con direttore testimonial Zubin Metha, che gode del patrocinio dell'Unicef e del ministero della cultura nonché del sostegno della Fondazione Carit. Il maestro si esibirà con il suo Quartetto d'Archi: Maryse Regard al violino, Luca Pincini al violoncello e Antonio Bossone alla viola. In programma delle splendide pagine di musica da camera: il quartetto per archi n.14 La morte e la fanciulla' di Franz Schubert e il quartetto n.12 Americano' di Antonin Dvorak.

«C'è un'attenzione altissima da parte della città per questo evento - commenta Laura Musella - e ne sono molto contenta naturalmente. Sono alcuni anni che Uto Ughi non viene a Terni, tutte le volte che è venuto ha avuto un grande successo. L'ultima sua esibizione è stata nel 2011 alla Cascata delle Marmore. Un concerto straordinario con il salto illuminato con i colori della nostra bandiera. Terni è una città affamata di musica. Ogni volta che ho organizzato i concerti in città - prosegue Musella - hanno registrato un gran numero di presenze. Sono sempre rimasta stupita di questa accoglienza. Anche per questo concerto ricevo telefonate ogni cinque minuti. La chiesa di San Francesco è abbastanza grande, ma le richieste sono veramente tante».

Il concerto di Uto Ughi chiude la triade dei concerti inseriti nel bando della Fondazione Carit vinto da Omaggio all'Umbria. Il primo si è tenuto ad Amelia con il giovane violinista ed organista Stefano Mhanna e successivamente a Palazzo Gazzoli con il clarinettista Mosè Chiavoni, il pianista Stefano Ragni e un duo di chitarre. Progetto Omaggio all'Umbria è nato nel 2001 e l'anno successivo, dopo il crollo delle torri gemelle, Laura Musella ha organizzato il grande concerto per la pace con Zubin Metha e Uto Ughi. Da 16 anni realizza il concerto di Pasqua di Rai1 e da oltre venti porta la buona musica' in giro per l'Umbria. «L'obiettivo - conclude Musella - è quello di valorizzare i luoghi e i monumenti più importanti della regione con la partecipazione di prestigiosi protagonisti del mondo musicale internazionale e tante eccellenze giovanili italiane e straniere.