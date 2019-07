© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Prima l’album di esordio “La follia dell’esistere ”, ora il concerto del 10 luglio prossimo quando salirà sul prestigioso palco davanti al Duomo di Spoleto prima di Mahmood e Dardust in occasione dell’evento che il Festival dei Due Mondi dedica al suo pubblico più giovane.Questo disco arriva dopo circa due anni di lavoro intensissimo; quando sono entrato per la prima volta al Groove Studio, dove ho conosciuto il mio produttore Giovanni De Rosa (aka D4D) ero solo un ragazzino e l’impatto è stato “da primo giorno di scuola”. La problematica più grande che abbiamo riscontrato è stata la mia crescita sia dal punto di vista personale che artistica. E’ stato infatti difficile- soprattutto in tempi come questi - dare una forma concreta alla mia cifra stilistica mantenendo le mie caratteristiche di partenza, ma avevo la necessità di sperimentare il più possibile. Posso dire che al netto di qualche imprecisione, considerata anche l’inesperienza, posso ritenermi soddisfatto di questo mio primo lavoro.«Si, questo progetto nasce e si sviluppa qui, lontano dai fenomeni musicali del momento, ai margini dello showbiz e soprattutto dall’industria musicale. Ho compreso appieno ed accusato le problematiche della provincia quando ho iniziato il mio percorso con la musica: a quel punto è statoovvio che per una città basata sulla routine lavorativa dei turni in fabbrica è difficile proporre uno stile di vita alternativo legato all’arte, peggio ancora se vuoi vivere di questo come me. Non nego che questo mi ha insegnato a valorizzare ancora di più ogni tipo di “opera” (quadro o canzone chesia)Caricato sicuramente di una grande responsabilità ma molto esaltato all’idea di salire su un palco così importante. Sono anni che mi esibisco nelle più disparate situazioni live e mai avrei immaginato per me come debutto il Festival dei Due Mondi, come opening di due artisti i così grande spessore, ma di certo è un’occasione che aspettavamo da tempo. (Il concerto per gli under 18 sarà in offerta a 18€ (invece che a € 27.50).