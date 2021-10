L'Ensemble In Canto inaugura la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana

Sabato 23 Ottobre 2021, 16:59

TERNI - Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 21 al Teatro Argentina di Roma, l’Ensemble In Canto, storica formazione umbra fondata nel 1996, sarà protagonista del concerto inaugurale della stagione 2021 - 2022 dell’Accademia Filarmonica Romana. Un evento di grandissimo prestigio, che celebra i duecento anni dalla fondazione della istituzione e i venti anni dalla improvvisa scomparsa del direttore d’orchestra e compositore Giuseppe Sinopoli. Per l’occasione saranno eseguite musiche di Gustav Mahler, compositore a cui Sinopoli-direttore era particolarmente legato (i Lieder eines fahrenden Gesellen, nella trascrizione del 1920 di Arnold Schoenberg e i Rueckert-Lieder nella trascrizione di Fabio Maestri) e di Sinopoli stesso (Klangfarben - 1977 - e la Suite da Lou Salomé -1981 - nella trascrizione del figlio Marco). Accanto all’Ensemble In Canto, diretto da Fabio Maestri, ci saranno le voci di Monica Bacelli e Sabrina Cortese. Tra i prossimi impegni dell’Ensemble In Canto l’esecuzione di "Le ossa di Cartesio" di Cardi e Barbieri per il festival di Nuova Consonanza di Roma (7 novembre), la ripresa di "The man who mistook his wife for a hat di Nyman" per la Barattelli a L’Aquila (28 novembre) e di alcune recite di "Histoire du soldat" di Stravinskij con Peppe Servillo. L’Ensemble In Canto, prevalentemente dedito alla esecuzione della musica del Novecento e contemporanea, è da anni presenza costante nella programmazione di Radio Tre Rai (più volte ospite dei prestigiosi Concerti del Quirinale trasmessi in diretta radiofonica) e delle più importanti stagioni concertistiche italiane (Bologna Festival, Ravello Festival, Musica per Roma, Accademia Filarmonica Romana, Festival di Nuova Consonanza Roma, Associazione Scarlatti Napoli, Società Barattelli L’Aquila, Concerti della Normale Pisa, Teatro Comunale e Amici della Musica di Modena, Amici della Musica di Ancona, Festival Mozart Portici, Circuito “Umbria Spettacolo”, Sagra Musicale Umbra, Todi Arte Festival, Teatro dell’Archivolto Genova, Accademia Americana Roma, Rassegna “Colonna Sonora” Roma).