L'Avis di Foligno festeggia 65 anni e premia la solidarietà: benemerenze al decano dei con 120 donazioni e a un 18enne alla sua “prima”

Ultimo aggiornamento: 11:56

FOLIGNO - Festa grande per i 65 anni di Avis Foligno, con giornata del donatore, e consegna delle benemerenze ai donatori. E' stata una domenica speciale, quella vissuta ieri a Foligno, con la festa peri 65 anni della Sezione Comunale di Foligno oggi guidata dal presidente Emanuele Frasconi. Nell'occaisone, alla presenza dell'assessore regionale Luca Barberini, del vicesindaco Rita Barbetti, del dottor Pietro Manzi direttore sanitario della Usl Umbria 2 della dottoressa Marta Medici che guida il Servizio Immunostrasfusionale dell'ospedale San Giovanni Battista a Foligno, sono state consgenat le benemerenze ai doatori. E a rappresentare tutti i donatori ci hanno pensato Silvano Berna che ha raggiunto quota 120 donazioni e Filippo Bibi che ha effettuato la sua prima donazione poco più di 50 giorni dopo esser divenuto maggiorenne. Insieme a loro tutti gli altri che hanno ricevuto la benemerenza per l'azione di dono dle sangue che con Avis continuano a portare avanti. Azione che a Foligno, positiva esperienza in Umbria, vede le donazioni in crescita, e quindi in controtendenza, rispetto ad altre realtà regionali.