TERNI Ridha è stato ucciso a mani nude. Almeno sei colpi in testa e in faccia che hanno reso irriconoscibile il suo volto. Colpi che confermano la ferocia di chi ammazzò Ridha la sera del 27 novembre a Borgo Bovio, che infierì su di lui ripetutamente e con una violenza bestiale anche quando ormai l'uomo era a terra agonizzante. Quella sera Ridha Jamaaoui, tunisino di 39 anni morto come un cane per essere intervenuto per una banale lite tra due persone dopo un incidente stradale, aveva assunto una significativa quantità di alcol. E' quanto emerge dalla perizia che il medico legale, Luca Tomassini, rispondendo ai questi del sostituto procuratore, Barbara Mazzullo, ha depositato in procura. Nelle sessanta pagine si legge che «la morte è stata causata da un'insufficienza cardio-respiratoria acuta» dopo che la vittima, con gravi lesioni a livello del cranio, è stata soffocata dal proprio vomito. Quanto ai mezzi che hanno determinato il decesso di Ridha, il medico legale, sottolinea che «si ritengono compatibili con un traumatismo da uno o più corpi contendenti» verosimilmente diversi pugni sferrati quando il tunisino era in piedi e calci dopo che lui, sfinito dalle botte, è caduto a terra perdendo i sensi. Nella perizia anche gli esiti degli esami tossicologici svolti dalla dottoressa Paola Melai. Che evidenziano la presenza di alcol etilico «nella concentrazione media di 1,36 grammi per litro. I dati - spiega la tossicologa - sono indicativi del fatto che Ridha, al momento del decesso, si trovava sotto effetto di elevate quantità di alcol». Dopo l'efferato omicidio gli investigatori hanno sentito decine di testimoni che, dalle finestre di casa, avrebbero assistito alla lite che ha preceduto l'omicidio. Nessuno però sarebbe stato in grado di raccontare la scena finale, quella che si è chiusa con la morte del tunisino sul vialetto che conduce ai palazzi di via Marche. Anche tra i testimoni nessuno avrebbe riferito con certezza chi abbia fatto cosa tra quelle persone che si inseguivano urlando a squarciagola. Il punto fermo è che per l'omicidio di Ridha è in carcere Samuel Obagbolo, 26 anni, nigeriano, assistito da Francesco Montalbano Caracci. «Samuel è in buona fede - ripete - quello che visto e fatto emergerà al momento opportuno. Ci auguriamo che chi sa quello che è successo quella sera si faccia avanti e racconti ciò che ha visto». La famiglia della vittima si è affidata all'avvocato Maurizio Filiacci. Che ad uccidere Ridha siano state più mani è un elemento evidente anche per gli investigatori, col procuratore Alberto Liguori che, all'indomani dell'arresto di Samuel, spiegò che era caccia aperta agli altri responsabili dell'efferato omicidio. Sul delitto di Borgo Bovio si attende la chiusura delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla pm, Barbara Mazzullo.

Nicoletta Gigli

