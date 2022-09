L'attore umbro Stefano Venarucci legge Dante Alighieri

Giovedì 15 Settembre 2022, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 19:38

PERUGIA - L'attore e regista di Assisi, Stefano Venarucci, impegnato nella performance "Cuori in fiamme – Storia della tragica amicizia tra Dante e Guido Cavalcanti" messa in scena a Sarzana nell'ambito del contest nazionale "Ahi, serva Italia! – Dante di Shakespeare", la gara di street theatre, basata sul romanzo di Monaldi & Sorti. Spettacolo che gli è valso il primo premio nel concorso, di cui sono testimonial il regista Pupi Avati e l’attrice Monica Guerritore, in coppia con il giocoliere e fuochista Stefano Tatoli.