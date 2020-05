© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diamond Award nella categoria 'Best Duo' al Best Actor Award - New York. Prestigioso riconoscimento per l'attore ternano Riccardo Leonelli protagonista del cortometraggio 'Taxi' del regista Matteo Vicino (2016) di cui ha curato anche la sceneggiatura. Insieme all'attrice romana Veronica Visentin, Leonelli ha conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale che si riferisce ai mesi di marzo-aprile 2020 direttamente da New York.Il 'Best Actor Award - New York' è un concorso internazionale bimestrale che celebra attori da tutto il mondo. La mission è "riconoscere il talento e la passione e premiare le migliori interpretazioni della recitazione del cinema indipendente". I migliori film di un anno intero saranno selezionati dalla giuria per l'annuale evento di proiezione a New York City. Al concorso partecipano pellicole provenienti da tutto il mondo.'Taxi', in concorso in diversi festival nazionali e internazionali, ruota intorno alla figura di un tassista che vive una situazione familiare non facile. L'ultima corsa al termine del turno di notte gli riserverà una sorpresa inaspettata che cambierà il destino della storia. L’attore ternano è attualmente impegnato in un progetto con la compagnia di Porchiano del Teatro Instabile, formata da ragazzi con disabilità. Per loro Leonelli ha scritto una versione del Don Chisciotte che, passata l'emergenza Coronavirus, dovrebbe essere rappresentata al Secci e in altri spazi teatrali.