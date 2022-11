L'attore ternano Nico Buratta nel cast del musical "Forza venite gente", il grande classico che compie quarant'anni

Terni- E' iniziata venerdì scorso a Varese la tournée del musical "Forza venite gente", che vede nel cast un giovane ternano.

Nico Buratta, classe 1990, vanta una collaborazione con la Disney per Mary Poppins ed è reduce dal fortunato tour teatrale di "Aggiungi un posto a tavola", dove ha affiancato Gialuca Guidi nel ruolo di Don Silvestro.

Questa volta è riuscito ad ottenere un posto nel corpo di ballo composto da cinque uomini e cinque donne e un cameo recitato nel ruolo di Frate Masseo che accompagna San Francesco in mano alla morte.

"E' per me un'onore poter iniziare questa nuova esperienza. I sold out già confermati a Varese e a Padova mi rendono ogni giorno orgoglioso e pieno di curiosità nello scoprire quante altre belle emozioni si vivranno nelle future tappe della tournèe"- ha confessato Nico.



La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile: San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII, lo definirà il "il più italiano dei santi e il più santo degli italiani". Una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone.Un grande musical che quest’anno festeggia i suoi 40 anni di messa in scena.È stato completamente aggiornato rendendo le musiche più orecchiabili pur mantenendo le parole originali e portando in scena, come ormai guest star Michele Paulicelli che ha interpretato per ben quarant'anni il ruolo di San Francesco, rendendolo agli occhi di intere generazioni la reincarnazione del vero santo.Un grande classico, anche perché non c'è un musical che esiste e persiste da 40 anni.