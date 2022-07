L'associazione degli Umbri torna a celebrare "i migliori" in preseza. E premia, tra gli altri, Silvia Alunni per la musica

TERNI - Torna il premio UmbriaRoma con la sua tradizionale cerimonia che negli anni ha "laureato" personalità illustri tra cui Folco Quilici, Giuseppe De Rita, Dario Antiseri, Claudio Baglioni, Terence Hill, Gigi Proietti, Renzo Arbore, Ettore Bernabei, Luisa Todini, Pupi Avati, Simona Marchini, Katia Ricciarelli, Luisa Spagnoli, Iaia Fiastri e Liliana Cavani. L'Associazione degli Umbri che da quarant'anni porta avanti con tenacia la missione di rappresentare, promuovere e diffondere i valori antropologici e spirituali della terra umbra quali la solidarietà, la laboriosità, l'umiltà e la bellezza nel rispetto dell'ambiente attraverso l'arte e la cultura dei territori, ha celebrato la ventunesima edizione del premio. Che sì è svolta in presenza in Campidoglia, nella Sala della Protomoteca, proprio per dare il giusto riconoscimento alle persone che hanno incarnato e rappresentato con eccellenza i valori della cultura umbra come esempio anche per le generazioni future. La commissione presieduta da Franco Mariotti ha selezionato esponenti di primo piano del mondo delle professioni e dell'imprenditoria, dello spettacolo, della cultura e della scienza, umbri e romani che hanno scelto l'Umbria come luogo del cuore. Sono stati premiati: Silvia Alunni per la musica e l'organizzazione degli spettacoli , Franco Cotana per l'ambiente e l'ecologia, Giuseppe Fatati per la Medicina, Angelo Gubbini per la musica, Mino Lorusso per il giornalismo e la Storia locale, Pietro Paluello musicologo, Arianna Verucci per l'imprenditoria femminile ma anche Francesca Tardioli , ambasciatrice a Canberra, prematuramente scomparsa. Nella Categoria "Amici dell'Umbria" sono stati insigniti del riconoscimento gli imprenditori Tiziana e Massimo Aloisio,Valeria Ciangottini e Enrica Fico Antonioni per lo spettacolo, Francesco Cerasi per la musica, Natino Chirico per l'arte, Antonella Polimeni (prima Rettrice donna della Sapienza) per la Scienza, Alberto Pasquale per l'organizzazione e la promozione dello spettacolo e fra Bernardino Greco, alla memoria, per la teologia e la tradizione francescana .

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Fakhriya Khalafova a Terni per consacrare il legame con le terre... CULTURA Terni, con «My funny valentine», mini rassegna di... L'EVENTO Terni, Premiazione "Umbri a Roma"