L'assisano Stefano Venarucci è il miglior "Dante di Shakespeare"

PERUGIA - Riconoscimento nazionale per l'attore e regista originario di Assisi, Stefano Venarucci che si è aggiudicato il premio "Ahi, serva Italia! Dante di Shakespeare", gara di street theatre, basata sul romanzo di Monaldi & Sorti (Solferino). Una performance che ha coinvolto ben nove regioni, tra cui l'Umbria e i cui vincitori sono stati resi noti il 14 settembre in occasione dell'anniversario della morte del Sommo poeta.

Venarucci, coordinatore della rievocazione Perugia 1416, ha conquistato l'inedita competizione insieme al giocoliere e fuochista Stefano Tatoli, in arte Sascia B Terzofuochista. La coppia era in gara con la spettacolare performance "Cuori in fiamme - Storia della tragica amicizia tra Dante e Guido Cavalcanti", un mix di recitazione e giocoleria col fuoco, ricca di effetti scenici.

A ognuna delle tre esibizioni premiate andrà un "Dante di Shakespeare", opera dell'illustratore Luca Tarlazzi che ha firmato le copertine dei libri di autori come Ken Follett e Andrea Camilleri. Il concorso, patrocinato tra gli altri da Società Dante Alighieri e Fondazione Luigi Einaudi, vanta come testimonial il regista Pupi Avati e l'attrice Monica Guerritore: è la prima competizione teatrale interamente basata su un libro.

Le motivazioni del premio saranno rese note durante la cerimonia che il primo ottobre alle 21 si terrà al Globe Theatre, considerato il tempio capitolino del teatro shakespeariano, voluto da Gigi Proietti che l'ha diretto fino ai suoi ultimi giorni. Alla direzione del Globe, immerso nella cornice naturale di Villa Borghese e copia dell’omonimo teatro londinese in legno dove il Bardo di Stratford rappresentò i suoi capolavori, ora siede il compositore Nicola Piovani.

Il riconoscimento a Venarucci è arrivato pochi giorni dopo che Assisi era stata al centro dell'attenzione mediatica sul Premio in un reportage di Raiuno Weekly per aver ospitato l'esibizione finalista di un duo romano in piazzetta Santa Margherita e nel Piccolo Teatro degli Instabili.