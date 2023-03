L’arte raccontata dai bambini al museo De Felice di Terni

TERNI - Un percorso di visita dedicato alle bambine e ai bambini all’interno del museo Aurelio De Felice. Un progetto creato in collaborazione con la scuola primaria Aldo Moro. Il percorso, che resterà in via permanente all’interno del museo di arte contemporanea, è stato elaborato nell’ambito del progetto La Valle Incantata, di cui il Comune di Terni è capofila (condotto dalle operatrici didattiche de Le Macchine Celibi coinvolgendo la classe Quarta E della Aldo Moro). I bambini, che nella mattinata di sabato hanno guidato gli adulti alla scoperta del museo, sono stati gli autori di una nuova “narrazione” delle opere d’arte. La loro attività - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - ha previsto la conoscenza della collezione del museo; l'ideazione di un originale racconto; la scrittura partecipata dei contenuti legati ad alcune opere d’arte. Sono stati quindi realizzati dei pannelli didattici “a misura di bambine e bambini” che, installati in via permanente, rappresentano ora un vero e proprio percorso nel percorso all’interno del Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice. «Un’iniziativa importante per introdurre i giovani al mondo dell’arte, con l’auspicio che per questi bambini possa essere solo l’inizio di un lungo e proficuo percorso» - evidenzia l’assessore alla Cultura Maurizio Cecconelli. Che aggiunge: «La grande partecipazione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato questa inaugurazione ci lasciano ben sperare. Inoltre, grazie a questo nuovo percorso, finalmente le famiglie potranno visitare il museo senza privilegiare per forza il punto di vista degli adulti, a cui i piccoli generalmente si devono adeguare, ma potendo scegliere di mettere in gioco l’immaginazione in una scoperta condivisa. Davvero un bel traguardo per il nostro museo». «Portare all’interno del museo i bambini, rendendoli protagonisti, è un’azione concreta necessaria a uno sviluppo culturale dedicato anche a loro» - sottolinea la coordinatrice dei musei del Caos Chiara Ronchini. «Il museo a misura di bambino è una realtà universale e, da oggi, anche il Museo De Felice avrà il suo percorso dedicato ai più piccini. Queste sono le azioni di cui siamo orgogliosi perché un Museo come questo che vuole essere partecipativo, inclusivo, digitale, dinamico e in movimento non poteva non partire da qui».