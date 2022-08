L'arte dalla pittura al teatro, il drammaturgo Nicola Fano al festival di Calvi dell'Umbria per presentare il suo libro

Il suo libro, quello che presenta, racconta di come si possono fondere e unire tra loro le varie forme di arte, a partire dal teatro e ad arrivare a pittura e scultura. E' il messaggio che il giornalista, scrittore e drammaturgo romano Nicola Fano vuole trasmettere nel suo volume intitolato "La candela di Caravaggio, da Paolo Uccello a Burri, quando l'arte dà spettacolo". Fano ha scelto anche Calvi dell'Umbria, per far conoscere la sua opera e anche per parlare di essa in un dibattito in sua presenza. C'è anche l'iniziativa di presentazione e di promozione del libro in questione, nel programma del Calvi Festival 2022, rassegna con cartellone in programma fino al 27 agosto e dedicato proprio alle varie forme di arte. Nella serata di martedì 9 agosto, al Teatro dei giardini del monastero, l'autore è protagonista di una delle iniziative della sezione Calvi - incontri. A partire dalle ore 21,15, si parla proprio del libro di Nicola Fano, in una serata in cui lo stesso autore incontra l'architetto Pino Milani. Un incontro articolato tra letture, filmati, fotografie e interventi tra i due protagonisti della serata. Il libro del quale si parla e che viene presentato mette in relazione uno stretto legame che si delinea tra alcuni quadri e alcune tecniche sceniche. Il teatro, come pittura e scultura, visto come modo di guadare la realtà attraverso espressioni artistiche, che si protrae attraverso tutte le epoche storiche. Nella serata, sono previste pure delle performance di attrici e attori che saranno protagonisti anche di letture. La sezione Calvi - incontri, nel festival, offre anche la serata del 24 agosto, sempre al Teatro dei giardini del monastero, dedicato alla natura e alla biofilia, alla presenza del paesaggista Giordano Marraccini.

