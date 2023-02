Terni, appello per salvare i reperti di Largo Cairoli: dai lavori riemergono tracce del passato romane e medievali

TERNI Largo Cairoli è una delle aree della città interessata dall’opera di rinnovamento e riqualificazione attuata grazie al Piano Periferie; scavare in un’area ricca di storia e di cultura come il centro Italia, tuttavia, porta sempre a galla nuove sorprese. Tenere conto delle tracce del passato che emergono dal sottosuolo possono essere testimonianza della Terni di un’altra epoca. Sono emersi archi e mura dell’antico convento carmelitano dei santi Giuseppe e Teresa, cui era affiancata anche una chiesa, resti delle abitazioni medievali, tracce delle mura romane. Davanti alla ri - scoperta non è tardato ad arrivare l’appello per salvare i reperti, in particolare dal consigliere di Terni Civica Michele Rossi: «Il precedente progetto di sistemazione dello spazio dovrà essere aggiornato con soluzioni architettoniche che tengano conto di quanto scoperto: per questo gli uffici competenti stanno studiando nuove soluzioni progettuali confrontandosi costantemente con la Soprintendenza regionale. Occorre perseguire l'obiettivo della massima fruibilità delle evidenze storiche riemerse», spiega, «che meritano di essere valorizzate lasciandole quanto più possibile alla vista, sfruttando i necessari salti di quota per dare una maggiore suggestione alla sistemazione a verde dell’area».