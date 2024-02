Domenica 11 Febbraio 2024, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:59

TERNI Una lettera di intenti che assomiglia un po' a quella firmata nel 2022 dall'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli nella quale accettava di fatto le linee guida tracciate dal presidente Stefano Bandecchi per l'annata calcistica. Ora Bandecchi non è più presidente della società di via della Bardesca, ma sindaco dimissionario per motivi che lui definisce squisitamente politici. Questa volta a firmare una lettera d'intenti saranno tutti gli esponenti di Alternativa Popolare per tentare di far fare un passo indietro al primo cittadino; un documento programmatico del quale è primo firmatario il presidente nazionale Paolo Alli al quale si sono uniti il vicesindaco Riccardo Corridore ma anche i consiglieri ed assessori (non sappiamo se lo faranno tutti) da consegnare a Bandecchi domani mattina quando tornerà a Terni per partecipare al Consiglio comunale, poi avrà tempo fino al 28 febbraio per accettare le richieste di un passo indietro.

Ieri mattina è stato lo stesso vice sindaco Riccardo Corridore in un'aula del Consiglio affollata dai consiglieri comunali di Ap ed attivisti del partito, a cercare di spiegare i motivi di una crisi di una giunta monocolore e che in pochi hanno compreso fino in fondo, soprattutto quei cittadini che hanno votato l'ex presidente della Ternana. «Inanzitutto non ci sono franchi tiratori né faide - ha voluto sottolineare il vicesindaco - venerdì sera nel gruppo di maggioranza è stata fatta una discussione interna in cui ho chiesto a tutti di fare una riflessione, se si era pronti a riacquistare quello spirito che ci ha portati a governare la città, verrà quindi redatto un documento che verrà presentato al sindaco dalla maggioranza, da tutti gli attori di palazzo Spada, consiglieri, giunta ma sottoscritto anche dagli organismi politici locali e dal presidente nazionale del partito: è la verifica di chi si riconosce ancora in quei valori e vuole provare a rimettersi nella giusta la linea, la linea che ci ha portati qui». Per chi non firmerà il documento pare scontato l'addio da Ap: «Non siamo mica a scuola -dice Corridore - se qualcuno dovesse prendere le distanze, sarebbe per lui o lei naturale trarre le conclusioni più logiche e normali». Un documento con un'unità di intenti che riesca a convincere Bandecchi a ritirare le dimissioni: «Auspichiamo, a fronte del documento, - dice ancora Corridore - una riflessione da parte del sindaco a cui chiederemo di tornare sui suoi passi. Vedremo quale sarà la sua reazione e le sue determinazioni, non ci sono franchi tiratori né faide ma sintomi di problematiche che sono state la rovina dei partiti politici italiani, quindi il sindaco ha fatto un'opera di prevenzione, dopo aver colto questi sintomi e lo ha fatto con la massima chiarezza, assumendosi le proprie responsabilità, è intervenuto subito e ha ritenuto che a fronte di un'idea completamente diversa, quella di Ap, qualcosa non stesse andando per il verso giusto, ma non ci sono stati episodi eclatanti o specifici, i coordinatori comunale Riccardo Parca e provinciale Lorenzo Filippetti, sono ancora in carica e questo vuol dire che hanno la fiducia mia, di Stefano Bandecchi e del presidente nazionale Paolo Ali»».«Parlare di guerre e scontri non ha senso - ha continuato Corridore - anche la contrapposizione fra me, Bandecchi, il coordinatore provinciale, cittadini. Noi dobbiamo servire la comunità, essere gli opera di Terni, ma qualcuno se ne è dimenticato». Tutto chiaro o quasi. In attesa che lo stesso Bandecchi dica la sua domani durante il Consiglio comunale. Intanto, l'ennesimo post su Istagram con una maschera di Carnevale, maschera che presto si dovrà togliere perché i 20 giorni il 28 febbraio scadranno. E non ci sono tempi supplementari.