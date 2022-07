Mercoledì 27 Luglio 2022, 08:23

PERUGIA - Dalle parti di Sant'Egidio il luglio 2022 verrà ricordato come quello dei «Cinquantamila Taci!». Perché il record dell'aeroporto San Francesco nell'ultimo mese, si sia d'accordo o meno, non può essere negato. I numeri non sono ancora ufficiali, il mese non è finito, ma fonti aeroportuali sono sicure e mettono a tacere i malpensanti: a luglio per lo scalo internazionale dell'Umbria sono passati 50mila passeggeri.

Record storico, che doppia addirittura lo score più alto mai raggiunto prima e che polverizza l'aspettativa di 30mila utenti, che sarebbe già stata santa e benedetta. E allora, con buona pace dei detrattori, gli obiettivi dei 300mila a fine anno e dei 500mila per concretizzare l'ultimo piano industriale (con Ryanair che vaticina un risultato raggiunto con un anno di anticipo) sembrano sempre più vicini.

In Sase e in Regione - se i risultati saranno confermati tra pochi giorni - l'aria è frizzante come lo champagne con cui festeggiare, si respira un bouquet di soddisfazione che va riconosciuto, forti anche di un nuovo primato: Perugia sembra essere davvero pronta alla Serie B degli aeroporti, se il San Francesco è stato appena riconosciuto come uno dei primi 5 scali italiani con più alto tasso di crescita nel 2022.

Tutto rose e fiori? Sulla carta sì, ma è chiaro come un tale decollo, le 16 rotte, l'abbraccio di British airways, il sogno di Francoforte, le novità su navette e parcheggi, in un'impennata costante ma forse più auspicata che preparata, hanno fatto trovare il San Francesco sguarnito su alcuni servizi. In questi giorni, anche se borbottate da più tempo, le critiche sulla gestione dei bar e dei locali chiusi, ma anche sulle mancate pulizie dei cestini, come della sbarra del parcheggio trovata spesso non funzionante, hanno acceso la rabbia di chi ancora vede l'aeroporto di Perugia come il parcheggio imbellettato di magnati russi e premier d'Oltremanica. Un giocattolino che non ha mai funzionato veramente e che resterà sempre una zavorra per le casse della comunità. Sui social da giorni si rincorrono le segnalazioni di chi sottolinea le mancanze del San Francesco, dai posti d'attesa che mancano ai ritardi dei voli. Un tam tam che la Sase non ha voluto derubricare e a cui ha risposto ieri con una nota precisa nonostante i toni piccati. I ritardi? «Quasi unicamente causati dalle compagnie aeree». Quelli «imputabili alla gestione dello scalo» sono stimabili «nel 3 per cento del totale». Le cancellazioni dei voli? Solo 4 e «correlate ad alcuni scioperi», in una situazione di difficoltà e una «dinamica nazionale» che investe tutto «il mondo del trasporto aereo».

«L’aeroporto internazionale dell’Umbria – prosegue la nota -, nell’ambito del costante ed attento monitoraggio del servizio ai cittadini, si adopera quotidianamente per erogare, sia alle compagnie aeree che ai passeggeri in transito, i più alti standard, compatibilmente con l’incremento del traffico, che per l’Aeroporto dell’Umbria è stato in percentuale tra i più alti a livello nazionale. L’infrastruttura, infatti, ha una capacità media di accoglienza di circa 550 passeggeri contemporaneamente in partenza, ma in questo periodo si trova a gestire medie che vanno oltre i 700 passeggeri. In particolare, il 4 luglio scorso, è stato registrato il record assoluto di sempre del San Francesco, con 2.377 passeggeri in transito».

E dopo i sassolini, arrivano le risposte concrete. «Per limitare i naturali disagi che hanno colpito l’utenza negli ultimi giorni e per adeguare gli standard ai nuovi volumi di traffico – annuncia la Sase in fondo, come fosse una postilla en passant - sono state adottate alcune misure, come l’aumento delle sedute nelle aree di attesa, con un incremento di circa 150 posti a sedere, e le nuove disposizioni ai bar presenti nello scalo al fine di estendere gli orari di apertura in caso di ritardi e nell’avere sempre una adeguata fornitura di cibo e bevande. Si sono intensificati i servizi di pulizia e sono stati reperiti nuovi spazi come alcuni locali vuoti che ora sono adibiti ad attesa. All’interno del terminal è stato messo a disposizione un servizio di Wi-Fi gratis e un playground per bambini, un’area allattamento, ricariche per cellulari e macchine per l’erogazione automatica di cibo e bevande, sono anche presenti delle figure nuove che chiamiamo facilitatori e che sono a disposizione dei passeggeri per informazioni ed indicazioni». Risposta tardiva, diranno i detrattori. Intanto, una risposta. Che non è poco.