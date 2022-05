L'addio a Fra Bernardino, l'Eremita di Cesi

TERNI - A 83 anni è volato in cielo Fra Bernardino Greco, conosciuto da tutti come l'Eremita di Cesi. E proprio in quel luogo a lui tanto tanto ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita, circondato dagli amici e conoscenti di sempre. Già perché da quando trent'anni fa decise di ristrutturare un vecchio rudere, furono centinaia i volontari che contribuirono a quella che può essere definita una vera e propria impresa che ben presto si trasformò in un punto di riferimento per tanti pellegrini. D'altra parte l'eremo sorge sulla strada che da Carsulae portava a Spoleto passando per monte Torre Maggiore.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di Sant'Antonio domani martedì 24 maggio nella chiesa di Sant'Antonio (orario da definire).