L'abbraccio della città al capitano Giuseppe Viviano che lascia la guida della Compagnia Carabinieri di Orvieto

Seppur velato da un pizzico di tristezza e di commozione, il saluto che nella mattina di sabato 9 luglio la città di Orvieto ha voluto regalare al capitano Giuseppe Viviano, si è rivelato un affettuoso ringraziamento e anche un arrivederci. Il capitano Viviano ha lasciato il comando della Compagnia Carabinieri di Orvieto e da lunedì sarà il nuovo comandante della Compagnia di Frascati, ma la città di Orvieto non lo ha voluto far partire senza prima omaggiarlo del proprio saluto, del proprio commosso abbraccio per quanto fatto, dal 2017 a capo dell'Arma sulla Rupe, nel periodo più buio della storia cittadina recente, quello della pandemia.

«Il capitano Giuseppe Viviano lascia Orvieto e per noi tutti c'è tristezza – le parole della sindaca Roberta Tardani che sono le parole di tutta la città – ci siamo trovati a gestire l'emergenza Covid e poi la ripartenza nel post Covid che non è stata affatto semplice. Lo ringrazio, a nome di tutta la città, per la collaborazione costante e per la vicinanza che non ha fatto mai mancare. Per me è stato sempre un valido punto di riferimento. Siamo legati da grande affetto pari alla grande stima reciproca. Questo nuovo incarico – ha continuato Tardani nella Sala Consiliare – è certamente per lui una tappa importantissima nella carriera, e gli auguriamo per questo tanta fortuna e successo. Ma Orvieto non può non essere un po' triste, Orvieto è una città complicata, difficile, ma sa volere bene e riconosce il valore delle persone. Per questo porto l'abbraccio e la gratitudine della città al capitano Viviano, augurandoci di poterlo di nuovo accogliere stavolta da turista.»

Impeccabile Viviano nella divisa di ordinanza, sempre sorridente seppur un filo di commozione è sfuggita nel tono di voce: «Con il cuore in mano e un filo di tristezza, mi accingo a lasciare il comando della Compagnia Carabinieri di Orvieto – ha riposto alla sindaca, alla città – devo ringraziare davvero tutti, dalle autorità di polizia, militari, civili, con tutti loro c'è stata una collaborazione costante. Sono arrivato a Orvieto a metà dicembre del 2017, siamo abituati a cambiare sede, questo fa parte della del nostro servizio, della nostra missione, ma qui ho trovato un clima diverso, diverse le esigenze e grande sensibilità. Il nostro cambiar sede spesso ci porta ad adattarci ai luoghi e alla comunità che però ti restano sempre un po' nel cuore. Orvieto mi ha accolto a braccia aperte, io sono entrato in punta di piedi e mi sono innamorato subito della città. L'ho vista piena di turisti, bella come il sole, e triste e vuota nel lockdown. Il mio comando è sempre stato basato sul rapporto umano, sul dare consigli, o una pacca sulla spalla se ce n'era bisogno, sul passare per i negozi e chiedere “come va?”, l'Arma è sempre legata a doppio filo alla gente. C'è grande affetto intorno alla nostra divisa – ha detto ancora - in ogni paesino c'è un carabiniere a cui far riferimento, da chiamare per nome, da cercare a qualunque ora, perché c'è sempre. Un grazie immenso lo devo ai “miei” carabinieri che nonostante l'età media alta sono riusciti a non interrompere mai, nemmeno per un giorno, i servizi sotto Covid nonostante siamo stati colpiti anche noi, e duramente, dal virus. Orvieto sarà sempre per me una seconda famiglia, è stato per me un privilegio e un grande onore essere qui. Vado a dirigere la Compagnia di Frascati, si tratta di un incarico molto impegnativo, è una grande opportunità per me».

Da lunedì a Orvieto sarà operativo il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Orvieto ma questo giorno la città lo ha voluto dedicare solo al capitano Viviano e oltre alla foto di rito da metter via come ricordo - erano presenti parte della giunta e alcuni consiglieri comunali - l'omaggio è stato altissimo e d'onore con l'Inno d'Italia suonato per lui al pianoforte della Sala Unità d'Italia dal Maestro Riccardo Cambri.