TERNI - Katia Grenga lascia la guida della polizia stradale di Terni per andare a dirigere la polstrada di Parma.

Al suo posto arriva Luciana Giorgi, comandante della polizia stradale di Pavia, per tredici anni dirigente di quella di Novara.

In passato quello di Luciana Giorgi è stato un volto molto noto in tv per aver curato i collegamenti di Canale 5 per parlare di traffico e viabilità.

A Katia Grenga, che per nove anni ha guidato con dedizione e professionalità la polstrada di Terni, gli auguri di buon lavoro.